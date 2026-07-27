- Dos empresarios paisas en dos embajadas claves en América Latina

Jorge Jaller y Mauricio Tobón, motores de la campaña del Tigre en Antioquia, tendrán la misión de potenciar las relaciones diplomáticas con Venezuela y México

Tres empresarios paisas Mauricio Tobón, Jorge Jaller y Jaime Uribe fueron el motor de la campaña de Defensores de la Patria en Antioquia, donde Abelardo de la Espriella barrió y consolidó su victoria, junto con los dos Santanderes. Los tres tendrán cargos claves en el gobierno que arranca el próximo 7 de agosto.

Mauricio Tobón será el embajador de Colombia en México, Jorge Haller llevará la representación diplomática en Venezuela y Jaime Uribe será el director de Procolombia, la entidad líder en la promoción del país en el exterior. Mauricio Tobón, administrador de la Universidad Eafit, es un empresario del sector de nuevas tecnologías orientado al desarrollo de plataformas en el sector de educación virtual y ha trabajado también en la estructuración de proyectos de energía no convencional en el oriente y suroeste de Antioquia. Fue candidato a la gobernación de Antioquia en la que se impuso el Centro Democrático con Julián Rendon, se inscribió respaldado por 115.000 firmas del movimiento Grupo Significativo de Ciudadanos El Parche con el que aludía al parche que llevaba en su cara con el que se cubría el ojo que perdió hace ocho años en un accidente pero además al dicho popular para llamar a juntarse entre amigos, hagamos parche.

Mauricio Tobón ha sido conocido como el del parche; se cubría el ojo que perdió en un accidente hace 8 años

Llega a asumir las riendas de una embajada clave para Colombia en el terreno político, cultural y con un gran peso comercial y que ha sido accidentada en el gobierno Petro. El primer embajador Álvaro Moisés Ninco Daza, fue retirado del cargo en el 2024 porque el Consejo de Estado anuló su nombramiento y hace apenas un año asumió la embajada Carlos Fernando García, quien fue director de Migración Colombia.

Tobón es amigo de vieja data de De la Espriella, igual que Jorge Jaller (oriundo de Montería pero creció en Medellín) quien llega a la representación diplomática en Caracas, en un momento clave político y de cara a la reactivación económica de Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro. Llega con una exitosa experiencia como vicepresidente comercial del Éxito, cargo al que llegó tras una carrera de 18 años en la organización, adquirida por el grupo Calleja de El Salvador.

Jorge Jaller se retiró de la vicepresidencia de retail del Éxito a comienzos del año pasado a raíz de la reorganización liderada por el nuevo dueño Juan Carlos Callejas

Reemplaza en el cargo a Milton Rengifo, un compañero de Gustavo Petro en la guerrilla del M-19 quien asistió a la posesión del segundo período presidencial de Maduro ganado de manera espuria y al que el Presidente no asistió.

Rengifo tomó las riendas de la embajada tras la salida de Armando Benedetti en medio de escándalos personales atravesados por enfrentamientos con el canciller de entonces Álvaro Leyva y la jefe de gabinete Laura Sarabia.

Jaller tendrá que trabajar de la mano del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora para cumplir con el plan de seguridad trazado por el presidente electo y ambos funcionarios tienen por delante una frontera caliente que alberga desde grupos armados, hasta minería ilegal. El tema de la migración está en el círculo de las prioridades teniendo en cuenta que la ola de desplazados de la era Maduro trajo a Colombia cerca de tres millones de venezolanos y como telón de fondo la reactivación económica de Venezuela en el escenario de la transición política con Delcy Rodríguez a la cabeza, que le abre oportunidades económicas al empresariado colombiano.

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