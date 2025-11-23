- La mala hora de Charle Gamba el zar del gas en Colombia y su empresa Canacol Energy

Es el mayor productor independiente de gas terrestre, pero las deudas, un laudo arbitral desfavorable y la menor producción lo tienen en un momento difícil

Lo que parecía una aventura hace veinte años terminó siendo la gran apuesta de la vida del geólogo suizo Charle Gamba: buscar gas en la cuenca inferior del Magdalena. Era el año 2008 y Colombia estaba atrapada en una violencia guerrillera y paramilitar que no parecía tener salida a pesar del combate por parte de la estrategia de seguridad democrática del presidente Uribe con la que buscaba generar confianza inversionista y asi estimular la llegada de capital extranjero.

Igual que Gamba llegaron otros expertos e inversionistas dipuestos a explorar y explotar la riqueza colombiana en hidrocarburos. Casi en simultánea aterrizaron los venezolanos Miguel de la Campa, Ronald Pantin, José Francisco Arata y con ellos el italiano Serafino Iacono, quienes se asociaron –aunque con control mayoritario- con el boliviano Germán Efromovich para explotar Campo Rubiales en el Meta y darle vida a la que se convertiría en la lucrativa empresa petrolera Pacific Rubiales que terminó derrumbándose.

El suizo Gamba, con su Phd. en Geología Estructural de la Universidad de Edimburgo llevaba años preparándose para dar el gran salto empresarial que concretó en Canadá donde se gestó Canacol, la empresa fundada en Calgary en 2008 de la mano de su colega David Winter, con el mismo doctorado de la universidad de Escocia. Juntos fundaron la que se convertiría en la gran productora de gas de Colombia que atraviesa sus horas más oscuras. Winter forma parte de su junta directiva.

Una historia en el mundo del gas y el petróeo con mucho kilometraje

Gamba había empezado la que hoy es una carrera de 30 años en petróleo y gas en cuatro continentes. Vivió y trabajó en Ecuador, Qatar, Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, Indonesia y África Occidental. en empresas como Imperial Oil, Occidental Petroleum, Alberta Energy antes de liderar Canacol.

Pasaron cuatro años desde su creación en Canadá para que Canacol entrara al negocio del gas en Colombia en 2012, ya en el primer gobierno de Juan Manuel Santos con un país un poco más estabilizado y con un proceso de paz en ciernes. La oportunidad se dio con la adquisición de Shona Energy Company cuando definió como zona estratégica para la extracción de gas, la Cuenca del Valle Inferior del Magdalena en los departamentos de Córdoba y Sucre. Efectivamente, lo adquirido era una baja producción de gas natural de cuatro campos que lo obtenían de yacimientos de arenisca de Ciénaga de Oro. Se trataba del bloque Esperanza, con ventas exclusivamente a una operación minera cercana.

Luego de la revisión del potencial de exploración y la identificación de la Cuenca del Bajo Magdalena como subexplotada, rica en gas y conectada a través de gaseoductos a grandes y crecientes centros de consumo de gas ubicados en la costa del Caribe, se hizo a varios bloques a través de adquisiciones y rondas de licitación de exploración de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entre los que se encuentran Clarinete (Sucre) y Nelson (Pueblo Nuevo-Córdoba).

Charle Gamba, presidente y CEO de Canacol Energy y miembro de la junta de Naturgas

Sus contratos de exploración tocan territorios de municipios como Pueblo Nuevo, Sahagún, Ciénaga de Oro, Chinú, Ayapel y Planeta Rica. En 2014 comenzó exitoso proceso de perforación de 36 pozos que permitieron ampliar sus reservas de gas natural con 29 pozos productores.

Cuando en 2018 Charle Gamba celebró la primera década de su empresa Canacol Energy en Colombia, ya era la compañía independiente de exploración y producción de gas natural terrestre más grande del país. A través de sus filiales CNE Oil and Gas, y Geoproduction Oil con sus operaciones en Córdoba y Sucre abastecía una quinta parte de las necesidades nacionales y la mitad de la Costa Atlántica.

El influyente venezolano Oswaldo Cisneros entre los accionistas

Paralelamente, Gamba consolidaba un grupo de inversionistas. En 2015 entró Oswaldo Cisneros, miembro del grupo familiar venezolano que tiene intereses desde bebidas azucaradas hasta telecomunicaciones. A través de su empresa Cavengas Holdings, con sede en el paraíso fiscal de Barbados, compró el 19,9 % de Canacol -el tope que permite la legislación canadiense- convirtiéndose en uno de los grandes accionistas y miembro de la junta directiva. Oswaldo Cisneros murió en 2020. Hoy ocupa el puesto Valentina Garbarini, como gestora del patrimonio familiar (family office), de los accionistas vinculados a los Cisneros a través de Cavengas en la empresa.

Este es el segundo de los mayores accionistas institucionales (19,11%) , el primero es Fourth Sail Capital LP, (20,5 %) un fondo registrado en Estados Unidos donde el socio-gerente es Ariel Merenstein quien hizo parte de la junta directiva de Canacol desde el 2020 hasta el 2024. También está BlackRock con porcentaje inferior al 5 %.

Directores independientes cercanos a Gamba están en la junta directiva. Entre ellos Francisco Díaz Salazar, quien fue presidente y director d la Organización Corona y actualmente tiene una fundación que alimenta diariamente a cien mil niños en situación de vulnerabilidad, Gustavo Gattass, miembro de la junta directiva de Petrobras, Silvestre Tovar Leopardi, (CEO) de Iveco Group Venezuela, C.A. El presidente de la junta directiva de Canacol es un abogado, Michael Hibberd con más de 40 años de experiencia en la industria y en liderazgo en 18 grandes empresas.

La disparada en Colombia que los convirtieron en empresa líder

Al cierre de 2024, Canacol mostraba un impresionante historial en la exploración de gas de aproximadamente el 80 % de éxito.

Recientemente, el 20 de diciembre de 2024, había completado y puesto en producción cinco pozos de exploración exitosos: Clarinete-10, Pomelo-1, Chontaduro-1, 2 y 3. La compañía continúa perforando nuevos pozos, como el de desarrollo Clarinete-11, y realiza trabajos en pozos de evaluación como Pibe-2 y el pozo exploratorio Quite 1.

En la Estación de Jobo, desde donde iba a llevar gas nartural a Medellín

Entre 2013 y 2024, Canacol dice haber agregado 985.000 millones de pies cúbicos de gas natural convencional 2P por la exploración y el éxito comercial en 44 de los 54 pozos perforados. En un área de más de 768.903 hectáreas, mantiene 10 contratos de en la misma zona donde comenzó hace más de quince años. Las reservas de gas probadas y probables (2P) se han evaluado en 599 billones de pies cúbicos. Las ventas de gas se han multiplicado por diez desde cuando empezó en el 2012, dice la empresa.

Sin embargo, este escenario de éxito y de conquistas en la exploración y explotación gasífera ha empezó a agrietarse y Charle Gamba en nombre de la junta directiva se vio forzado a acogerse a un proceso de reestructuración en Canadá y Colombia mientras la poderosa Canacol retoma el rumbo.

La mala hora de la segunda prodcutora de gas de Colombia

El puntillazo se la dio la derrota judicial en un laudo abritral con la comercializadora VP Ingenergía de la familia Vargas Peña que le ordena reconocerle USD 22 millones que aunque haya recurso de apelación el escenario empresarial afecta a la segunda productora de gas del país.

A este golpe se le suma una crisis de liquidez originada por pagos de intereses y capital de deudas -USD 25 millones en noviembre y la baja producción de gas.

La Junta Directiva de Canacol decidió, entonces, iniciar la reestructuración después de analizar la situación financiera y consultar con asesores legales y financieros. Dijo en comunicado, “se ha considerado todas las demás opciones y concluyó que una reestructuración, con protección inmediata frente a los acreedores, es la mejor alternativa”.

La solicitud de protección fue presentada ante la Court of King’s Bench of Alberta, en Canadá, bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (Ccaa), una ley federal que permite a empresas insolventes reestructurar sus asuntos bajo supervisión judicial.

Este mecanismo otorga a Canacol una suspensión de los procesos judiciales en su contra, proporcionando un periodo de estabilidad frente a las acciones de cobro de los acreedores.

Durante este tiempo, la compañía continuará operando bajo la supervisión de un monitor designado por la corte, función que desempeñará la firma Kpmg Inc.

La empresa tiene la intención de solicitar el reconocimiento de este proceso en Estados Unidos bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota y, de manera fundamental, en Colombia bajo la Ley 1116 de 2006.

En este punto y hora, lo que se espera que el suizo logre acelerar el reloj y pasar la mala hora en cuanto la riqueza bajo las tierras de Córdoba y Sucre sigue siendo promisorias.

