El gigante del entretenimiento dueño también de Tu Boleta se quedó con el Movistar Arena

Tres empresarios colombianos con Eduardo Olea a la cabeza han hecho de BeatHub un poderoso grupo que acaba de comprarles su participacion al Grupo Hiller de Chile

BeatHub, compañía presidida por Eduardo Olea, adquirió la totalidad de la operación del Movistar Arena de Bogotá, uno de los principales escenarios para espectáculos de la capital. La empresa no limitará su presencia a este recinto: también participa en la construcción del DAVIarena, anteriormente conocido como Arena Primavera, en Antioquia.

La adquisición amplía la presencia de BeatHub en la industria del entretenimiento y le permite incorporar a su operación un escenario que, en 2025, recibió 168 eventos públicos y privados, con una asistencia cercana a 900.000 personas.

Los precios de las entradas, dependiendo del espectáculo y la ubicación, oscilaron entre $150.000 y $6 millones para algunos palcos exclusivos.

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Capital colombiano en escenarios colombianos

La empresa colombiana BeatHub fue fundada por Eduardo Olea, Hernando Sánchez y Germán Gómez, empresarios que también están detrás de TuBoleta, organización dedicada principalmente a la comercialización de entradas para espectáculos.

El modelo de BeatHub busca tener una participación más amplia en la cadena de los eventos, desde la venta de boletería hasta la producción técnica, promoción, operación, alimentos y bebidas y organización de los espectáculos.

De esta manera, la compañía pretende integrar diferentes servicios que intervienen en la realización de un concierto o evento, en lugar de concentrarse únicamente en la venta de entradas.

La trayectoria empresarial de Eduardo Olea comenzó décadas atrás. Después de cursar varios semestres de Administración de Empresas en Colombia, viajó en 1988 a Estados Unidos para terminar sus estudios.

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El nacimiento de un gigante del comercio electrónico

Durante ese periodo, desempeñó distintos trabajos, entre ellos actividades relacionadas con una organización vinculada a competencias automovilísticas. Dicha experiencia le permitió acercarse a la logística y operación de grandes eventos.

En 1994, regresó a Colombia y emprendió en el sector metalmecánico. Sin embargo, mantuvo la idea de desarrollar una plataforma tecnológica para la venta de entradas, inspirada en modelos internacionales como Ticketmaster.

El proyecto tomó forma a finales de los años noventa y en 2000 nació TuBoleta, empresa que posteriormente se convirtió en uno de los actores de referencia en la comercialización de boletería para espectáculos en Colombia.

Salen de los chilenos, llegan a Antioquia

La operación también representa la salida del grupo chileno vinculado a Fidelitas Entertainment SpA del Movistar Arena de Bogotá. La firma está relacionada con el empresario Daniel Hiller Gostling y con el Grupo Hiller, que ha participado en negocios de entretenimiento en Chile, incluido el recinto que posteriormente se denominó Movistar Arena de Santiago.

Fidelitas estuvo vinculada al escenario bogotano desde su inauguración y lo puso a funcionar en septiembre de 2018.

Con la adquisición, BeatHub toma el control de un recinto que para 2026 proyectaba más de 170 eventos. La programación incluye artistas nacionales e internacionales: Alejandro Sanz, Morat, Ricardo Arjona, Rosalía, Pablo Alborán, Juliana, Galy Galiano, José Carreras y Natalia Jiménez, consolidando al escenario como uno de los principales espacios para espectáculos del país.

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