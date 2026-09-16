- El encargado de liderar la auditoria forense a Ecopetrol fue reelegido en la junta directiva

El miembro independiente Ricardo Rodríguez Yee podrá continuar el trabajo de destapar la corrupción que tomó vuelo con Ricardo Roa en la presidencia de la petrolera

En la nueva junta directiva elegida por la Asamblea de Ecopetrol que dejó en firme la plancha presentada por el presidente Abelardo de la Espriella, fue ratificado el nombre de Ricardo Rodríguez Yee. Su nombre que llega en representación de los gobernadores de los 9 departamentos productores de hidrocarburos -Arauca, Boyacá, Casanare, Huila, Meta y Santander, entre ellos-, junto al de Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones entre los que manda Luis Carlos Sarmiento Angulo como dueño de Porvenir y César Eduardo Loza Arenas quuien llega en representación de los trabajadores, son los tres miembros independientes.

Por parte del gobierno de De la Espriella llegan a la junta que tomará las riendas de la entidad:  Carlos Augusto Suárez Rojas, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales. Betzy Patricia Martínez Zapateiro, Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

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La ratificación de Rodriguez Yee no estuvo libre de tensiones. Algunos sectores intentaron reemplazarlo por la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral Maritza Martínez, esposa de Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta. Pero en 72 horas cambiaron la decisión que fue apoyada con carta del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez,

Un cambio habría significado un giro en la orientación del Comité de Auditoría y Riesgos que actualmente está en cabeza de Rodríguez Yee. Desde allí ha impulsado por decisión del presidente de la junta Luis Felipe Henao y con conocimiento de minHacienda, un proceso de auditoría forense sobre cinco casos recientes que han sacudido la Ecopetrol.

Los contratos del escándalo

Uno de ellos es alias ‘el bachiller’, quien, según El Tiempo, cuya Unidad Investigativa accedió a la información, sería un empresario identificado como Jaime A., vinculado al sector de las grandes obras civiles en los Santanderes. A él se le atribuye haber pagado para conseguir el nombramiento de al menos dos vicepresidentes de Ecopetrol.

A través de oficina de la petrolera en Houston, se habría intentado gestionar una millonaria compra de gas, negocio que no prosperó aunque tenía el interés de Gustavo Petro, porque no se le midieron ni Juan Carlod Hutado, presidente encargado, ni Ricardo reintegrado unos días.

Verónica Alcocer y Manuel Grau en Estocolmo

El Bachiller y sus fichas aparecen mencionados en varios audios que están circulando. La Costilla, con la extensión de contratos para el mantenimiento de plantas de la petrolera que lo beneficiaban. Allí se habla de los catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau, amigos cercanos de la ex primera dama Verónica Alcocer y Gustavo Petro. Henao ha sido enfático en que se va a establecer la veracidad de las versiones según las cuales Alcocer habría tenido oportunidad de direccionar procesos a través de los catalanes.

Roa figura en las revelaciones de El Tiempo con la compra del apartamento 901 con tráfico de influencias en la llamada Operación Gaxi, y la compra de Termomorichal I y II al empresario William Vélez, ya fallecido. Roa se declaró impedido, pero se quiere verificar por qué si inicialmente esas plantas iban a pasar a manos de Ecopetrol con un costo cero, se terminaron pagando 42 millones de dólares.

La experiencia de Rodríguez Yee en Reficar

Las investigaciones que abordará Rodríguez Yee en Ecopetrol no son las primeras en grandes empresas. Anteriormente, cuando fue vicecontralor general de la República, participó en la investigación del escándalo de Reficar, uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el sector energético colombiano, con sobrecostos superiores a los 4.000 millones de dólares en la modernización de la Refinería de Cartagena. De ese cargo renunció en abril de 2020.

La auditoría deberá examinar documentos, contratos, movimientos financieros y procesos internos asociados con cada uno de los casos seleccionados. Si el proceso identifica posibles irregularidades, los hallazgos serían trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría o las demás autoridades competentes, dependiendo de la naturaleza de los hechos y de los resultados obtenidos durante la revisión.

El miembro número 8 ha ocupado posiciones relevantes dentro de la junta. Además de presidir el Comité de Auditoría y Riesgos desde febrero de 2026 encabeza el Comité de Negocios y aparece reportado como experto financiero ante el mercado estadounidense. Ecopetrol lo acredita como experto financiero ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos), lo que garantiza que la empresa cumpla con los estándares de gobierno corporativo exigidos en los mercados globales.

Su inclusión también es importante porque las reglas exigen que la plancha incluya, al menos, un miembro experto en asuntos financieros. El periodo se extiende de 2025 a 2029.

Esta junta será la encargada de elegir al nuevo presidente de Ecopetrol con el guiño del presidente De la Espriella para Joaquín Gutiérrez.

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