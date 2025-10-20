La compañía israelí Elbit, favorecida con la guerra en Gaza, tiene un millonario contrato firmado en el gobierno Santos

Es una herramienta de vigilancia de datos conocida como Puma que está en manos de la Policía Nacional cuando Palomino era el director y costó $ 9 mil millones

La herramienta de vigilancia del Ministerio de Defensa Nacional en internet y redes sociales es la Plataforma de Única de Monitoreo y Análisis-Puma. La empresa que creó y diseño la plataforma en manos de la Policía Nacional es Elbit System, cuyo Ceo actual Bezhalel Machilis.

Elbit Sytem es la empresa número en Israel para productos de seguridad física y cibernética en gobiernos, militares y empresas. A nivel mundial es la firma número 26, con utilidades cercanas a los $ 4 mil millones dólares. Uno de sus productos es el Hermes 900, un dron de vigilancia. La chequera y los pedidos no paran de crecer para Elbit, por lo menos, en Israel desde la reciente operación en la Gaza sus equipos son altamente solicitados. En Colombia, igual varias entidades han pedido sus servicios.

Los contratos de Colombia

En Colombia, Elbit ha tenido varios intermediarios, uno de ellos fue Italatam Colombia S.A.S, quien firmó un contrato con la armada en 2016; no obstante, su último representante autorizado es otra organización, LV Inversiones S.A.S. Una microempresa enfocada en actividades de consultoría informática y de construcción de edificios residenciales, en Bogotá tienen dos cafés en todo el centro. Su gerente y representante legal es Sandra Catalina Vélez, que fue autorizada por Haim Delmar y Larissa Rubin, ambos de Israel.

Haim Delmar es el director general de la División C4I y Cibernética de Elbit. Se unió en 1993 a la compañía, como estudiante de ingeniería informática, comenzó a ascender. Ahora Delmar se enfocó en la parte digital de la operación Espadas de Hierro, donde por primera vez en un campo de batalla tanto soldados como el alto mando estaban conectados, es decir, por primera vez el mundo conoció la guerra digital.

Uno de los pedidos de Elbit fue en 2014, para implementar en 2015, el sistema Puma. Una plataforma potente, instalada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, capaz de interceptar hasta 20 mil fuentes de comunicación al mismo tiempo. Significa la posibilidad de acceder a datos, mensajes, documentos etc., todo en tiempo real y vía redes sociales como Facebook, Instagram, Viber, Twitter, Skype, Linkedin. El programa también se adapta para la interceptación de telefonía móvil no importa el operador, tampoco es fácil de detectar.

El valor de la compra rondó los 100 mil millones de pesos; no obstante, el valor exacto está en reserva. Según la ley colombiana la plataforma solo podría usarse contra ciudadanos con una orden judicial vigente y valida. Su capacidad es importante y no puede usarse indiscriminadamente. La plataforma opera desde Bogotá y requirió de la puesta en funcionamiento de 700 estaciones de monitoreo.

El sistema de vigilancia ha debido actualizarse durante el presente año. En consecuencia, el Ministerio de Defensa, con el exmilitar Pedro Arnulfo Sánchez Suárez a la cabeza, pidió el mantenimiento del sistema. No obstante, el presidente Petro afirmó de manera clara su desacuerdo con los bombardeos y operaciones militares de Israel a la Franja de Gaza, durante su gobierno a Elbit System, por lo menos, se les giró un cheque por 9 mil millones de pesos para el soporte y mantenimiento de Puma.

Los israelitas no suelen enfrentar competencia por la naturaleza de sus productos. No muchas organizaciones ofrecen sistemas de interceptación web o telefónicos y las Fuerzas Armadas señalan la necesidad de tener cautela y discreción en sus herramientas y procesos. En otras, palabras, para Elbit le seguirán llevando contratos.

