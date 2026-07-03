- Los colombianos que junto al exprocurador Ordóñez hacen parte de los lefebvristas que están enfrentados al papa León XIV

El obispo español Alfonso de Galarreta lidera la Sociedad Sacedotal San Pio X que en contravía del papa León XIV ordenó 4 obispos lefebvriano ocasionando la reptura

El exprocurador Alejandro Ordoñez es el personaje colombiano más visible entre quienes hacen parte del grupo ultraconservador de los lefebvrianos que han incurrido en un cisma de la Iglesia católica. Un breve decreto del Dicasterio de le Fe firmado por su prefecto, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández lo decretó motivado por ordenamiento de cuatro obispos sin mandato del papa León XIV, en una multitudinaria ceremonia realizada en Suiza.

El argentino Víctor Manuel Fernández prefecto del Dicaterio de la Fe decretó el cisma

Varias veces fue advertido el superior general de la Sociedad Sacerdotal de San Pio X, el obispo Alfonso de Galarreta que cometería un acto cismático si consagraba episcopalmente a los cuatro sacerdotes. Al hacerlo incurrió ipso facto en las penas previstas en el código canónico. El obispo Bernard Fellay que concelebró la ceremonia también fue sancionado,

Tanto Galarreta, español, como Fellay, suizo, han vuelto a caer porque fueron excomulgados en 1988 por Juan Pablo II, cuando esta organización celebró un rito similar por primera vez y desafió a la Santa Sede. Los cuatro obispos consagrados ilícitamente esta vez on el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade, y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier.

Políticos colombianos entre los seguidores de Lefebvre

El exprocurador Alejando Ordóñez se ha identificado el tradicionalismo católico y con la Fraternidad San Pío X desde hace muchos años. En los 80 mientras estudiaba Derecho en Universidad Santo Tomás, ya era conocido por sus posiciones tradicionalistas y por frecuentar círculos vinculados a la liturgia tridentina. Años después ya se le identificaba con el movimiento lefebvrista. Nunca ocultó su preferencia por la misa tradicional en latín ni sus críticas a varias reformas derivadas del Concilio Vaticano II.

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Como Procurador General en numerosas entrevistas reconoció su asistencia a misas celebradas por sacerdotes de la Fraternidad San Pío X y defendió públicamente la tradición litúrgica anterior al Concilio. También sostuvo que sus convicciones religiosas influían en su visión.

El ex Procurador Ordoñez hizo una activa campaña contra el Plebiscito por la paz

Pablo Victoria, un político conservador, que falleció en Madrid hace dos años, también hizo parte del lefebvrismo. Fue representante a la Cámara y posteriormente senador de la República por el Partido Conservador entre 2002 y 2010. En el Congreso hizo dura oposición oposición a los gobiernos de izquierda y defendió de políticas de seguridad, del libre mercado y de valores tradicionales. También fue un cercano defensor de las políticas de Álvaro Uribe Vélez durante su presidencia.

Una mujer jurista es parte del La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, en Colombia. Rosa Ana Camacho Weverberg hija del general Alberto Camacho Leyva y hermana del político conservador de Bogotá, Roberto Camacho. Colaboró en el capítulo de la reparación de víctimas de Juan Manuel Santos y fue redactora del artículo que amplía de 3 a 9 los magistrados de la sección 3 del Consejo de Estado.

El coronel en retiro Juan Pabo Zuluaga es otro lefebvrista colombiano radicado en el eje cafetero. Las sedes colombianas están en Bogotá y Santander desde los inicios. En Bogotá en Teusaquillo y la Soledad, y en Bucaramanga en el barrio San Francisco.

El movimiento lleva el nombre de su fundador en 1970, el obispo francés Marcel Lefebvre

El lefebvrismo no es de ayer. En 1970 lo fundó el obispo francés Marcel Lefebvre para oponerse a las reformas de Concilio Vaticano II del papa Juan XXIII, el papa del agiornamento que le dio un nuevo aire a la Iglesia. Los lefebvrianos reclaman la misa en latín, van en contra de la libertad religiosa, de a separación Iglesia- Estado, reniegan de las otras confesiones y retoman la concepción de que fuera de la Iglesia no hay salvación.

Los referíamos están en la ola ultraconservadora mundial. Benedicto XVI les levantó la excomunión en 2009, Francisco que fue objeto de sus ataques, restringió aún más la misma en latín, y ahora León ha dado una muestra de lo que será su pontificado.

Actualmente,la Fraternidad Sacerdotal San Pío Xcuenta con 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos y 264 seminaristas. En total reúne a más de 1.500 miembros consagrados y alrededor de 500.000 fieles. La sede central de esta comunidad está en Menzingen, Suiza y según cifras oficiales de la congregación, ésta tiene 6 seminarios, 159 prioratos, 752 iglesias, están presentes en 30 países y visitan otros 31, lo que les da un alcance de 61 naciones.

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