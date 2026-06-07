Las poderosas familias peruanas que hacen fortuna en Colombia con gaseosas, colegios y cosméticos

Detrás de marcas como Suavitel, Rama, Yanbal., Big Cola, Innova Schools, están algunos de los más ricos de Perú, país que este fin de semana elige presidente.

La más visible de las empresas peruanas en Colombia fue por muchosla red de estaciones de gasolina Primax. El dueño era el Grupo Guerrero, propietario de las 1.020 bombas que en agosto de 2025 vendieron a la hondureña UNO Corp, de Fredy Nasser Selman. Ahora su nombre está ligado a las muchas inversiones del conglomerado que se ha hecho más popular a través de las marcas que Manuel Romero Valdez, miembro de la quinta generación de la familia, puso en el portafolio al adquirir la rama de productos de aseo de la multinacional Unilever Colombia, cuyo emporio opera desde Palmira (Valle del Cauca).

Marcas ampliamente reconocidas como Fab, Suavitel y Aromatel, hacen parte del día a día en millones de hogares colombianos, con las adquiridas a Flora Food a través de Alicorp, la gran multilatina del grupo en bienes de consumo. Con ella llegó la popular margarina Rama, que cuadra dentro de su integración vertical del grupo productores de aceites en Perú. Los Romero tienen también una filial logística, Ransa, con operaciones en almacenamiento, transporte de carga fortalecida desde 2023 con Transportes W Cargo (TWC).

Manuel Romero, de la quinta generaciòn, esrà al frente de las grandes transformaciones del grupo

Manuel es hijo de Luis Enrique Romero Belismelis, presidente del Consejo de Administración de Credicorp, otra de las empresas del grupo de amplia recordación en Colombia, que entró inicialmente a Colombia con la adquisición de la mayoría de Correval en 2012 y la amplió con la compra de Ultraserfinco en 2019. Hoy es uno de los líderes del sector.

En el top de los más ricos

La familia Romero es considerada una de las más poderosas e influyentes de Perú y ha construido, a lo largo de más de 130 años, uno de los mayores conglomerados empresariales de América Latina. La fortuna familiar, que inició en el siglo XIX el patriarca de la familia, el español Calixto Romero Hernández, se consolidó gracias a una estrategia de expansión de cuatro generaciones. Uno de los momentos clave ocurrió en 1902, cuando la familia adquirió acciones del actual Banco de Crédito del Perú, institución que se convertiría en el mayor banco peruano. Hoy tienen el 12,2 %.

Con USD 6.360 millones es la segunda familia más rica del Perú, detrás de la familia Brescia. En el siglo pasado, el grupo estuvo controlado por la cuarta generación de la familia, encabezada por Dionisio Romero Paoletti, nieto de Dionisio Romero Seminario, quien lideró la expansión empresarial. Desde enero de este año, está al frente del grupo Manuel Romero Valdez, quien sucedió a su tío Dionisio Romero Paoletti.

Los grandes empresarios de la belleza

La familia Belmont ha construido un imperio regional en la industria de la belleza y la venta directa a través de dos compañías que nacieron de un mismo origen familiar y que posteriormente siguieron caminos independientes: Belcorp, liderada por Eduardo Belmont, y Yanbal International, fundada por Fernando Belmont.

La presencia de los Belmont en Colombia va mucho más allá de la comercialización de cosméticos. Durante décadas, las dos compañías han desarrollado una sólida infraestructura industrial que les permite abastecer no solo al mercado colombiano, sino también a otros países de América Latina.

Los Belmont, Fernando y Eduardo, hiceron de Cundinamarca un centro de producciòn de la belleza con sus fàbricas en Facatativa y Tocancipà

Por un lado, Belcorp ha consolidado una de sus operaciones más importantes en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca). Allí cuenta con una moderna planta de producción que abastece a buena parte de la región, donde fabrica y distribuye productos de sus reconocidas marcas L'BEL, Ésika y Cyzone a millones de consumidores mediante el modelo de venta directa. La ubicación estratégica de esta planta ha permitido a la compañía fortalecer sus cadenas logísticas y atender con mayor eficiencia los mercados latinoamericanos.

Por otro lado, Yanbal International ha desarrollado su operación industrial en Facatativá (Cundinamarca). Allí se encuentra uno de los activos más importantes de la multinacional: su complejo de producción de joyería. Esta instalación tiene una característica singular dentro del grupo empresarial, pues fabrica la totalidad de las joyas que Yanbal comercializa en los diferentes países donde opera. Desde Colombia salen anillos, collares, aretes y otros accesorios que son distribuidos en diversos mercados internacionales.

Aunque los Belmont han construido dos de las mayores multinacionales de belleza de origen peruano, una parte significativa de su capacidad industrial se encuentra en Colombia. La apuesta industrial de los Belmont ha convertido al pais en un verdadero centro de producción para América Latina, consolidando a Cundinamarca como uno de los polos más importantes de la industria regional de cosméticos, fragancias y joyería.

La peruana que compite con Coca Cola en botella grande

La familia Añaños ha hecho su fortuna en el negocio de las bebidas gaseosas. Hoy controla el Grupo AJE, una multinacional peruana presente en más de 20 países y conocida por marcas como Big Cola, Kola Real, Cifrut, Sporade, Volt, Pulp y Cielo.

Su historia arranca en 1988 en Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por la violencia de la guerrilla de Sendero Luminoso. La familia, encabezada por Eduardo Añaños y Mirtha Jerí, vio cómo los grandes fabricantes de bebidas abandonaban la zona por razones de seguridad. Ante la escasez de gaseosas, decidieron producir una bebida propia en el patio de su casa. Así nació Kola Real, inicialmente en botellas recicladas y con equipos rudimentarios.

El éxito fue inmediato. La estrategia consistió en ofrecer productos de calidad a precios más bajos que los de multinacionales como Coca-Cola y Pepsi. Primero conquistaron el mercado peruano y luego iniciaron una agresiva expansión internacional. A Colombia llegó en 2007, cuando instaló una planta de producción en Bogotá y comenzó a comercializar sus principales marcas.

Carlos Añaños le ganò a la violencia, fundò el grupo Aje y con Big Cola le hizo competenci a Coca-Cola

Durante varios años, Big Cola se convirtió en uno de los productos más visibles de la compañía gracias a su propuesta de envases de gran tamaño y precios competitivos. La empresa también introdujo otras marcas como Cifrut, Sporade, Volt y Agua Cielo, ampliando su presencia en distintas categorías de bebidas.

Actualmente, el CEO adjunto y líder global del Grupo Aje es Augusto Bauer. Asumió el cargo en marzo de 2021 y ha estado al frente de la expansión multinacional de la empresa, incluyendo innovaciones como la cadena de tiendas de descuento 3A. El grupo fundado por los hermanos Carlos Añaños quien estuvo al frente muchos años, Ángel Añaños, Arturo Añaños y Eduardo Añaños Jr.opera en 20 paìses La llegada de Cielo Antiox incoporó una nueva referencia a su portafolio en Colombia. En 2025, el producto logró ingresar a 12 mercados en menos de ocho meses y hoy tiene una proyección cercana al 7% del volumen global de bebidas del grupo.

Entre los grandes empresarios peruanos en Colombia está Carlos Rodríguez Pastor, quien fuera el hombre más rico de Perú por mucho años. En Colombia tiene presencia a través de la red de colegios Innova Schools, desde el 2020 y actualmente cuenta con sedes en Bogotá, Cota, Mosquera, Zipaquirá, Tunja y Barranquilla. Innova es la mayor apuesta de capital peruano para la educación en en país durante los últimos años.

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