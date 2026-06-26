- Una alianza de 20 pesadas marcas para poner el Mundial en Bogotá con pantallas gigantes junto al Estadio El Campín

Aval, Av Villas, Coca-cola, Buchanan´s, Páramo y otras competidoras en el mercado levantaron un megaescenario para que los bogotanos disfruten del fútbol

Nueve marcas que en el mercado se disputan cada punto de venta decidieron hacer algo juntas: montar un festival urbano de fútbol en Bogotá, con pantallas gigantes, música en vivo y comida, para que los colombianos vean el Mundial junto al estadio El Campín.

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El resultado se llama Tribuna Club y funciona en el Parqueadero Norte del estadio más importante de Bogotá entre el 27 de junio y el 19 de julio. Páramo Presenta, productora aliada de Live Nation y OCESA, se encarga de operarlo. La misma empresa que ha producido giras de Taylor Swift, Bad Bunny y Coldplay en Colombia está ahora detrás de un evento de fútbol, lo cual dice bastante sobre la escala a la que se está pensando esto.

Detrás de este escenario están marcas de peso: Coca-Cola, Visa, Buchanan's, Don Julio, Smirnoff, Michelob Ultra, Betano, Adidas y Lenovo terminaron firmando juntos un mismo proyecto. Una alianza para que los bogotanos tengan un lugar único para disfrutar el Mundial de fútbol.

A la Tribuna Club, que tendrá más de 255 metros cuadrados de pantallas y transmitirá 23 partidos en streaming de alta calidad, se suma Grupo Aval, que entra a la alianza a través de Visa, socio Mundial de la FIFA, e integrará también al Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera digital dale, una creación de Ana Margarita Albir, nieta del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo.

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El recinto lo inaugurarán este sábado 27 de junio con el encuentro entre Colombia y la Portugal de Cristiano, uno de los partidos más esperados por los colombianos. La capacidad del lugar es de unos 4.500 hinchas por jornada. La alianza espera contar con unas 53.000 personas en los diez días totales.

Además de los partidos, hay más de diez artistas en tarima a lo largo del mes, activaciones de cada una de las nueve marcas y los llamados Fan Days: jornadas con sorteos de boletas para shows de Caifanes, Rosalía, Maroon 5, Carlos Vives, Paulo Londra, Umbe y Cordillera. Durante lo que dure el mundial el Parqueadero Norte del Campín será un festival de entretenimiento, al que varias marcas le apostaron para unir a los bogotanos en una experiencia alrededor del espectáculo del futbol.

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