Khaby Lame, el tiktoker africano que pasó del desempleo en pandemia a firmar un acuerdo por 975 millones de dólares

Con más de 160 millones de seguidores en TikTok, el creador de contenido ha consolidado un imperio que nació en marzo de 2020

Un joven sale de una jornada como operario de maquinaria con la incertidumbre de no saber cuándo volverá a trabajar. La pandemia por COVID-19 acaba de dejarlo sin empleo y el tiempo libre comienza a multiplicarse. En lugar de buscar protagonismo frente a una cámara con largos discursos, Khaby Lame decide grabar videos en los que apenas levanta las cejas, abre las manos y responde con una expresión de incredulidad a los complicados trucos que circulan en internet.

Seis años después, ese mismo hombre protagoniza una operación empresarial valorada en 975 millones de dólares y figura entre los creadores de contenido más influyentes del planeta.

Ese recorrido resume su transformación: Khaby pasó de enfrentar el desempleo durante el confinamiento de hace seis años a convertirse en el creador con más seguidores en TikTok y en una de las figuras más rentables de la economía digital.

De una fábrica en Italia al primer lugar de TikTok

Cuando tenía un año, Khabane Serigne Lame se trasladó junto a su familia desde Senegal hasta Chivasso, una localidad cercana a Turín, Italia. Ya de adulto consiguió empleo como operario de maquinaria, un trabajo estable que perdió en marzo de 2020 cuando la pandemia provocó despidos en distintos sectores productivos.

Mientras buscaba una nueva oportunidad laboral, comenzó a dedicar buena parte de su tiempo a TikTok. Allí encontró un formato que terminaría distinguiéndolo del resto: videos mudos que desmontaban, con humor, los llamados "life hacks" demasiado complicados. En lugar de explicar, simplemente resolvía el problema de la manera más sencilla posible y cerraba cada escena con su ya conocida expresión de desconcierto.

Ese lenguaje sin palabras eliminó las barreras del idioma y permitió que usuarios de todo el mundo entendieran el chiste sin necesidad de traducciones. Lo que empezó como una forma de ocupar el tiempo tras perder el empleo terminó convirtiéndose en una audiencia global.

Actualmente, Khaby Lame supera los 160 millones de seguidores en TikTok y acumula 252,1 millones de seguidores entre todas sus plataformas, cifras que lo mantienen entre las mayores estrellas de las redes sociales.

Khaby Lame y el acuerdo de 975 millones de dólares

El salto más importante de su carrera ya no ocurrió frente a una cámara, sino en el mundo empresarial. La compañía Rich Sparkle Holdings, con sede en Hong Kong, adquirió Step Distinctive Limited, la empresa que gestionaba la imagen comercial de Khaby Lame, en una operación valorada en 975 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, Lame recibió 75 millones de acciones ordinarias y se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa encargada de administrar su marca. La negociación también concede a Rich Sparkle Holdings los derechos exclusivos para explotar comercialmente su imagen durante tres años.

El contrato contempla el desarrollo de nuevas líneas de negocio alrededor de la identidad digital del creador. Entre ellas aparecen la utilización de su "Face ID", "Voice ID" y sus gestos característicos para crear un gemelo digital basado en inteligencia artificial, además del manejo de comercio electrónico, mercancía oficial y licencias internacionales.

Aunque algunas etapas del acuerdo todavía están sujetas a aprobaciones, la operación representa uno de los movimientos empresariales más grandes protagonizados por un creador de contenido.

Es importante señalar que la valoración de 975 millones de dólares corresponde a la transacción corporativa y no significa que Khaby Lame haya recibido esa suma en efectivo, ya que buena parte del acuerdo está estructurado mediante acciones.

Forbes lo ubica entre los creadores más influyentes del planeta

Mientras en 2020 buscaba un nuevo empleo tras ser despedido, hoy Khaby Lame aparece en el puesto 15 del listado Forbes Top Creators 2026, clasificación que reúne a los 50 creadores de contenido con mayor impacto e ingresos del mundo.

La publicación estima que sus ingresos anuales alcanzan los 9,9 millones de dólares, impulsados por contratos publicitarios, licencias comerciales y alianzas internacionales.

A lo largo de estos años también ha firmado acuerdos con marcas como Hugo Boss, Binance y estudios de Hollywood, ampliando su presencia más allá de TikTok.

Así, el joven que perdió su empleo durante la pandemia ahora administra una marca internacional respaldada por cientos de millones de seguidores, mientras sus gestos, que antes solo buscaban hacer reír, forman parte de una estrategia comercial con alcance global.

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