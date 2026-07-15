- Un trio de congresistas cubanoamericanos el gran apoyo del Tigre en Washington

La periodista María Elvira Salazar, celebró con De la Espriella, junto a Mario Diaz Balart y Carlos Gimenez armaron la avanzada del vicepresidente al capitolio

En la celebración del triunfo de Abelardo de la Espriella en Barranquilla, sobresalió la representante por la Florida la periodista cubana-norteamericana Maria Elvira Salazar. Su cercanía con el presidente electo era más que evidente y desde ese 21 de junio se dedicó a buscarle aliados a su amigo presidente en Estados Unidos. Estuvo al frente de la agenda que esta semana cumplió la delegación en cabeza del vicepresidente Jose Manuel Restrepo para preparar el terreno de las nuevas relaciones con Estados Unidos y el Congreso norteamericano Sus socios en el empeño son Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez.

Fue la influyente Salazar, con quien el Presidente Trump tiene especial deferencia, quien estuvo detrás de la sesión especial convocada por ella en el Capitolio de Washington con el título "Un nuevo comienzo para Colombia”. Restrepo estuvo acompañado por los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez Martínez y Comercio, Mauricio Gómez Amín.

Diaz-Balart, cubano estadounidense, tiene un escaño desde el 2003, es cercano a Donald Trump y es una de las voces más firmes en temas de política hacia América Latina. Es copresidente del Compressional Colombia Caucus (Junta política del Congreso para Colombia), un grupo bipartidista dentro de la Cámara de Representantes que busca fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y promover políticas que favorezcan esa alianza. Esta junta fue fundada en 2009.

Por su parte Carlos Giménez, es un exbombero de origen cubano, que representa al distrito 28 del estado de Florida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Nacido en La Habana, en 1954, emigró a Miami de niño. Antes de llegar al Congreso en 2020, tuvo una destacada carrera de 25 años como bombero y se desempeñó como alcalde del condado de Miami-Dade. En el Congreso, forma parte de comités clave como los de Servicios Armados y Seguridad Nacional.

Giménez,es muy cercano al secretario de Estado Marco Rubio, publicó en su perfil de X un mensaje de apoyo al recién elegido jefe de Estado y con ello fijó la que sería la postura de Washington frente a la nueva etapa en Colombia.

Foto: X José Manuel Restrepo

Con Marco Rubio, la figura más protagónica de la política estadounidense después de Donald Trump se reunió Restrepo. Ahora quedó abierta la posibilidad de que el secretario de Estado y el jefe de la Casa Blanca lleguen a Colombia para la posesión de De la Espriella.

El núcleo de floridianos se extiende

El núcleo floridiano de apoyo que promueve Salazar en la Cámara tiene extensión en el Senado con Bernie Moreno, bogotano que estuvo totalmente al lado de Trump en las elecciones presidenciales, senador por Ohio y es su hombre de confianza en temas de Latinoamérica. Ya confirmó su asistencia a la posesión.

En el Senado el respaldo también está la presidenta del Comité de Apropiaciones, Susan Collins, republicana por Maine, cuya madre nació en Barrancabermeja, y Rubén Gallego hijo de madre antioqueña, el primer latino en ocupar una curul en el Senado por su estado, Arizona, por el partido Demócrata. También es demócrata Henry Cuéllar quien con Mario Díz Balart lideran el Colombia Caucus.

En este juego gana-gana Colombia refirma un aliado al que le pone sobre la mesa su hoja de ruta política y económica, y los congresistas del corazón de la Florida aseguran una alianza de peso en el su del continente

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