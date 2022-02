"Un técnico sin ideas" Hinchas ya están cansados de Restrepo y piden a los Ardila Lulle que lo despidan

Se aguantaron la eliminación del 2021, pero el flojo inicio en la actual temporada fue la gota que rebosó la copa. El empate contra Alianza Petrolera no lo perdonan

Cada vez que Atlético Nacional juega un partido de la liga local, su entrenador, Alejandro Restrepo, se vuelve tendencia. No importa que ganen o que pierdan, el DT verdolaga siempre está en boca de aficionados, que poco a poco, ya se están aburriendo de la gestión que está haciendo el paisa en el banco del rey de copas.

Para muchos, la decisión de las directivas de haberlo dejado después de ser eliminado en los cuadrangulares finales del segundo semestre del 2021, fue un error. Haber sido el mejor equipo del 2021 y no haber ganado la liga local nunca se lo van a perdonar.

Por eso, el inicio del 2022 ha sido una prueba final para el técnico, quien, aunque tuvo un inicio sobresaliente, ganándole a Millonarios y Junior, empató contra Alianza Petrolera y volvió a dejar dudas en los aficionados verdolagas.

Y es que para muchos, Retstrepo no tiene una idea de juego revolucionaria, y al ser tan repetitivo en sus tácticas, al final todos los equipos aprenden a cómo jugarle, y le terminan ganando. Además, no le perdonan que queme a jugadores importantes en partidos que no son de una gran exigencia.

Nacional se encuentra segundo en la tabla de posiciones, pero eso no le importa a los hinchas, que quieren que Restrepo se vaya del club ya.

@nacionaloficial Hasta cuando Alejandro Restrepo ya todos los equipos en colombia saben a que jugar hay que variar sistema tactico ya saben que esperando nacional no hace daño — Andrés Restrepo Meneses (@AndrsRestrepoM1) February 12, 2022

Cuando será que uno se levanta, prende el celular y el primer tweet dice: "Alejandro Restrepo no es más el técnico de Nacional". — Jorge Corleone. (@fuicioso10) February 12, 2022

Buenos días @nacionaloficial, ya pasaron carta de terminación al practicante Alejandro Restrepo? — Pipe ⚽. Holes (@Pipe_OH) February 12, 2022

He leído gente, al parecer acostumbrada a ver baloncesto, decir que los cambios de anoche en @nacionaloficial fueron correctos. Alejandro Restrepo no tiene idea de hacer variantes. Se aloca. Ejemplo: TODOS. — WillyReturns1 (@WillyReturns1) February 12, 2022