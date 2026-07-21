- Un santo, brujos y chamanes son los que tienen a Bogotá empapelada con sus avisos ilegales

Más de 4 mil afiches fueron retirados por la Defensoría del Espacio Público, las localidades más afectadas son Suba, Engativá y Ciudad Bolívar

San Gregorio (José Gregorio Hernández), más conocido como el médico de los pobres, es un santo venezolano venerado por miles de personas, que acuden a su ayuda milagrosa en busca de una sanación física o una solución a sus problemas personales, por la fe ciega que tienen en sus dones espirituales.

Sin embargo, en Bogotá, el santo venezolano se ha convertido en un verdadero problema para el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en cabeza de Lucia Bastidas, por la cantidad de afiches que pegan de forma ilegal en el espacio publico de las distintas localidades de la capital.

Sin embargo, San Gregorio no es el único que tiene empapelados los muros de la ciudad. Junto a él, están los chamanes o los llamados curanderos del amor, quienes actúan como un puente entre el mundo terrenal y lo que no se ve, según los afiches publicitarios que las autoridades intentan retirar cada día.

El Llanero Andrés es uno de ellos. Según la publicidad, sana a sus clientes de dolencias físicas, problemas amorosos, rachas de mala suerte e incluso de problemas económicos. Lo preocupante es que para logarlo ha llenado la ciudad de afiches. La Casa del Tarot, por su parte, ofrece orientación espiritual, consejería personal e interpretación de cartas en los anuncios publicitarios.

De acuerdo con la Directora de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, Lucia Bastidas Ubaté, las empresas que instalen publicidad ilegal en el mobiliario urbano se exponen a una multa cercana a los $466.000 por cada afiche o pendón puesto en el espacio público. En el primer semestre de 2026, la Alcaldía de Bogotá, a través de dicha entidad, retiró más de 4.000 afiches y pendones colocados de forma irregular en las distintas localidades, a través de la implementación de la estrategia “MirAndo Bogotá”.

Según Bastidas, en lo corrido de 2026 la Defensoría ha realizado 127 operativos en la capital. El objetivo ha sido retirar la publicidad no autorizada instalada en postes, puentes, arboles y señales de tránsito. Además de la recuperación de espacios invadidos por la publicidad ilegal, las jornadas van acompañadas de pedagogía para quienes empapelan la ciudad y en general para toda la ciudadanía con el objetivo de promover el respeto del espacio público.

Los principales responsables de la contaminación visual que ocasionan los anuncios son el Doctor José Gregorio, más conocido como San Gregorio, el chamán Andrés, conocido como el llanero Andrés curandero del amor y La Casa del Tarot. Les siguen Solo Techos, La Clínica Dental Buitrago, Sala de Negocios y Mirador del Portal.

Las localidades más afectadas por la contaminación visual de pendones y afiches son Suba con 896 elementos retirados, Engativá con 803, Ciudad Bolívar con 490, Puente Aranda con 256 y Mártires con 219.

En ese sentido, Bastidas aseguró que la recuperación del espacio público es una responsabilidad compartida entre la Alcaldía de Bogotá, el sector privado y los ciudadanos. Por ese motivo, los operativos continuarán con el fin de controlar y evitar afectaciones al paisaje urbano, promoviendo el cumplimento de las normas de publicidad exterior visual vigente.

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