- Cómo logró la Alcaldía recuperar 200 metros cuadrados de espacio público en Los Mártires

Junto a la Policía, quitaron escombros, llantas y limpiaron la zona de la carrera 17 con calle 15, centro de la ciudad, devolviéndole al sector seguridad y vida

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaria de Gobierno, en articulación con la Alcaldía Local de Los Mártires y otras entidades del Distrito, adelantaron la recuperación de 200 metros cuadrados de espacio público en dicha localidad.

La zona intervenida está ubicada en la carrera 17 con calle 15, en el sector de Torre Estación, donde fueron retirados 7 metros cúbicos de residuos acumulados entre escombros, basura y llantas. Para la recuperación de este punto crítico se hizo necesaria la implementación de un puesto de mando unificado (PMU) por parte de las autoridades.

Desde allí se coordinó la intervención para la recuperación del sector, que desde hace varios meses presentaba una problemática de ocupación informal, acumulación de residuos y deterioro ambiental. De ese modo, se logró el desmonte de 6 estructuras no convencionales de comercio informal y 10 carretas ubicadas en la zona, lo que busca mejorar las condiciones ambientales y de salubridad.

Los trabajos, adelantados por el personal de la Alcaldía de Bogotá, incluyeron lavado con agua y jabón en toda la zona y desinfección del área afectada. La jornada, que estuvo liderada por la Alcaldía Local de los Mártires en cabeza de John Jader Suárez Delgado, también realizó la atención especializada a 20 habitantes de calle. 17 hombres y 3 mujeres recibieron atención en salud, psicosocial y acceso a servicios sociales.

Para la recuperación del espacio púbico se contó con la participación de varias entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos (UAESP), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la Secretaría de Integración Social, el Ejército Nacional, Transmilenio, la Policía Metropolitana de Bogotá y más de 60 trabajadores de la Alcaldía y la comunidad residente en la zona.

Para el embellecimiento de la zona, la Alcaldía sembró más de 170 plantas ornamentales, lo que busca transformar el lugar, generando nuevas condiciones de seguridad para la apropiación de la ciudadanía en el sector recuperado. El objetivo de la administración es mejorar la movilidad de la comunidad en la zona garantizando la seguridad.

Con el fin de mantener en orden el espacio público devuelto a la comunidad, las autoridades competentes mantendrán vigilancia permanente en el lugar. De ese modo, buscan prevenir la invasión de las ventas informales y la proliferación de basuras, residuos, llantas y escombros.

El Alcalde local de los Mártires, John Suárez Delgado, manifestó que este tipo de intervenciones integrales continuarán desarrollándose en distintos puntos de la localidad con el propósito de consolidar la presencia institucional y promover entornos más seguros, dignos y limpios para el disfrute de los bogotanos.

Según Suárez, la intervención no sólo dejo unos resultados positivos en términos físicos, sino también sociales e institucionales. Además de la recuperación del espacio público y la disminución de los focos de inseguridad e insalubridad, se destaca la importante labor articulada que realizaron en forma conjunta las entidades distritales y la comunidad.

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