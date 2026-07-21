- El inesperado ranking del Mundial que lideró James Rodríguez y en el que ningún futbolista quiere aparecer

La FIFA reveló uno de los listados físicos más llamativos del torneo y el capitán apareció tres veces dentro del Top 5, por delante de figuras como David Alaba

No fue el torneo que James Rodríguez y sus seguidores soñaron. El capitán de la Selección Colombia estuvo lejos de repetir aquella actuación inolvidable del Mundial Brasil 2014, cuando terminó goleador y fue elegido entre los mejores futbolistas del certamen.

A la Copa del Mundo 2026 llegó con un presente distinto, menos continuidad y un estado físico que generaba dudas antes del debut. Sin embargo, la ilusión de verlo liderar una última gran cita con la Tricolor seguía intacta.

Más allá de la ilusión de la hinchada colombiana y algunas pinceladas ocasionales del viejo talento, el cucuteño terminó apareciendo en un listado en el que ningún futbolista quiere figurar. La FIFA reveló algunas de las estadísticas físicas recopiladas durante el torneo y uno de los rankings más llamativos fue el de las velocidades máximas más bajas registradas entre los jugadores.

Allí, James Rodríguez apareció no una ni dos, sino tres veces dentro de los cinco primeros lugares.

El ranking en el que James Rodríguez fue protagonista

El primer lugar le correspondió, precisamente, al volante colombiano. Su velocidad máxima más baja se registró durante el compromiso frente a Suiza, cuando alcanzó apenas los 23,1 km/h, la cifra más reducida entre todos los jugadores analizados en el campeonato.

James volvió a aparecer en la segunda posición con otro registro de 23,5 km/h, conseguido en el partido que Colombia ganó por 1-0 ante Ghana. Aunque el resultado favoreció al equipo nacional, el mediocampista no logró destacarse desde el punto de vista físico.

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El tercer puesto fue para el austríaco David Alaba, quien registró una velocidad máxima de 23,7 km/h durante el encuentro frente a Argelia.

Pero la presencia del colombiano en el listado no terminó ahí. James ocupó también la cuarta casilla gracias a los 24,2 km/h que alcanzó durante la fase de grupos frente a República Democrática del Congo, convirtiéndose en el único futbolista que apareció tres veces dentro del Top 5.

Las cifras reflejan parte de las dificultades físicas con las que afrontó el campeonato, aunque no cuentan toda la historia. La velocidad máxima es apenas uno de los muchos indicadores utilizados para evaluar el rendimiento de un jugador y, en el caso de un mediocampista creativo como James, aspectos como la visión de juego, el pase o la toma de decisiones suelen tener un peso mucho mayor.La presencia del crack colombiano en el listado no terminó ahí. James ocupó también la cuarta casilla gracias a los 24,2 km/h que alcanzó durante la fase de grupos frente a República Democrática del Congo, convirtiéndose en el único futbolista que apareció tres veces dentro del Top 5 del penoso ranking.

Las cifras reflejan parte de las dificultades físicas con las que afrontó el campeonato, aunque no cuentan toda la historia. La velocidad máxima es apenas uno de los muchos indicadores utilizados para evaluar el rendimiento de un jugador y, en el caso de un mediocampista creativo como James, aspectos como la visión de juego, el pase o la toma de decisiones suelen tener un peso mucho mayor.

A pesar de ello, el '10' disputó los cinco partidos de Colombia y promedió 63,4 minutos por encuentro, demostrando que siguió siendo una pieza importante para el cuerpo técnico.

La diferencia con otros futbolistas de la Selección fue evidente desde el aspecto físico. Luis Díaz volvió a superar los 35 km/h, mientras que Daniel Muñoz y Richard Ríos registraron velocidades superiores a los 31 km/h, confirmando que fueron algunos de los jugadores con mayor despliegue del equipo nacional.

La estadística, por supuesto, no resume el aporte de un futbolista ni explica por sí sola su rendimiento. Lo que sí ofrece es una fotografía del momento físico con el que James Rodríguez afrontó un torneo que, muy lejos de parecerse al de Brasil 2014, terminó dejándolo en un ranking que ningún jugador quisiera encabezar.

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