Un ricachón prepotente con ganas de fama: Juanpis Gonzalez, la máscara preferida de Alejandro Riaño

A mi me dicen Alejandro Riaño y lo primero que se me viene a la cabeza es RCN. Con razón es tan amigo de la Azcárate. A principios de la década pasada el canal de los Ardila intentó estar en la vanguardia poniendo una franja larguísima de lo aburrida que era con los famosos comediantes de la noche. Intentaban ser como Jimmy Fallon, como Seth Rogen, intentar enterrar lo que a estos gomelos de vereda les parecía una corronchada, los Sábados Felices. No eran más que vulgares cuenta chistes. La única diferencia con el Hombre Caiman es que eran rolos estrato 6.

Riaño intentó copiar lo que se ha hecha acá diez mil veces, el chiste del gomelo despreciable. Eso lo vemos desde los ochenta con Diego Alvarez haciendo de hijo del doctor Pardito en el Chinche y con Guillermo Diaz Salamanca en La Luciernaga. La principal virtud de Riaño es el oportunismo. Una vez hizo el chiste del gomelo en Youtube apelando a esa estupidez rola de creerse mejores personas que los costeños. No le fue tan bien como cuando se dio cuenta que ser progresista en este país sirve para desvarar a más de uno. Entonces los petristas, sin criterio, abrazaron a Riaño como uno más porque le parecía manteco el dejo paisa de Uribe. Apareció en cuanto paro hubo, al lado de la desabrida de la Adriana Lucía, y se creía Ives Montand en las calles de París, en pleno Mayo del 68. Mientras tanto iba cerrándole la puerta en la cara a los medios que no caíamos en su encanto, como si estuviera prohibido criticarlo. Adicto a la adulación quería que todos, de rodillas, le diéramos el cetro que dejó Jaime Garzón. Pronto quedaría clara la farsa.

Convertido en una figura del establecimiento, lo que en el fondo siempre quiso este seudo rebelde, ya puede decir que es un tibio más. En su lamentable serie de Netflix hace las veces de verdugo de la izquierda y de la derecha. Los más recalcitrantes petristas, los que coquetean con el stalinismo, lo han sacado de su bolsa y lo acusan de traidor. A más de un uribista enclosetado empiezan a gustarles los chistes parque de la 93. Se identifican con su humor azcarateño. Se dan cuenta que, en el fondo, Alejandro Riaño y su máscara le viene bien al orden establecido: da la falsa impresión de que en este albañal hay libertad de prensa.

A mi me molesta la hipocresía de Riaño. No me importa si su esposa, Maria Alejandra Manotas, necesite 2 empleadas diarias para controlar su casa, que haya estado en contra de la decisión de la Corte sobre la despenalización del aborto, cada quien puede hacer con su plata lo que quiera, lo que necesite. El problema es cuando se quiere pasar por algo que no se es, del furibundo opositor del capitalismo cuando se anda censurando a la prensa o usar su maldito personaje para tratar de negrito, pobre y gay a un muchacho que no comulga con su comunismo fresita.

Y después viene el cinismo, reflejado en este trino:

Un trino de una miserableza humana absoluta, de una alarmante falta de nobleza, de una arrogancia absoluta. Riaño, el bogotano poderoso acostumbrado a aplastar al negro de Tolú. Y claro, los amiguitos se le unen. Daniel Samper Ospina comparte con Riaño la falta más absoluta de criterio a la hora de hacer humor político. Como son hijos de ricos, de personas influyentes, son tratados con el respeto de un satírico como Jhonatan Swift. Por eso Danielito, experto en meterse con niños, salió en defensa del parcero, no por consciencia ideológica sino por consciencia de clase: los gomelos se defienden entre si sobre todo si es a darle duro a un costeño negro.

El ataque a Polo Polo es realmente asqueroso y la alcahuetería con Riaño es total. ¿Qué tal que hubiera sido al revés? ¿Qué tal que Marbelle, la Alejandro Riaño del uribismo, recordara el pasado indígena de Bolívar? Tendría que irse del país. Una de las pocas cosas aburridoras de que gane Petro es tener que ver encumbrados a estos autoproclamados faros morales. Que se calmen, que no le han ganado a nadie.