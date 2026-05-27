- Un refuerzo llegado de Costa Rica ha estado presente en la campaña de Paloma Valencia

Danny Quirós estuvo detrás del triunfo de la conservadora Laura Fernández y junto a Luis Duque buscan que la candidata llegue a la segunda vuelta

En la recta final de la primera vuelta presidencial cuando las campañas ya no pueden realizar proselitismo político en público la estrategia del dia D, es decir el día de la elección se vuelve crucial. En esto se aplican los experimentados asesores además de los expertos en logísticas para asegurar no solo los votos sino que en el conteo no se escape ninguno.

En los cuarteles de Paloma Valencia el tambor mayor es su esposo, el matemático Tomás Rodríguez, quien pidió licencia de la Universidad de los Andes para aplicarse a la campaña, pero también trabajan en llave el asesor principal Luis Duque quien pudo celebrar el triunfo de la Gran Consulta por Colombia que la tiene compitiendo por la presidencia el próximo 31 de mayo y en la que sorprendió por su votación el hoy candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo.

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Para asegurar esta etapa crucial aterrizó el costarricense Danny Quirós, quien estuvo detrás de la campaña de la hoy presidenta Laura Fernández quien asumió el cargo el 8 de mayo de 2026. Representa al partido de centroderecha/derecha Pueblo Soberano, y su gobierno propone reformas económicas, una línea de "mano dura" contra la inseguridad y la modernización del Estado, un programa muy similar al de Paloma Valencia.

Quirós no es nuevo en su relación con la candidata con quien tenia diálogo y asesoría en pequeñas cosas dada su cercanía con la línea conservadora de centro que reúne a varios países de América Latina en el que la también costarricense Laura Chinchilla pesa y que en Colombia ha tenido una voz con el expresidente Andres Pastrana, con quien Paloma Valencia está emparentado por la vía del matrimonio de su hermana Cayetana Valencia Laserna con Juan Carlos Pastrana.

Amigos @BluRadioCo no hay timonazo en mi campaña. Estamos preparándonos para la victoria y empezamos a construir ya con refuerzos la segunda vuelta, que también ganaremos . @LuisDQ_ sigue conmigo. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 26, 2026

En algún momento se habló del retiro de Duque de la campaña pero la candidata no dudó en desmentirlo a través de su cuenta X. Los dos asesores trabajan coordinadamente y apoyan frentes de trabajo distintos.

Es muy posible que éstos hayan estado detrás de la recomendación tanto de la invitación al café con Sergio Fajardo que salió amargo como la no participación en el debate de Blu Radio programado para este viernes en el que nuevamente habría tenido que encontrarse con Fajardo y al que asistiría Claudia López.

Lo que se conoce sobre Danny Quirós

Quien toma la foto Danny Quirós y de fondo la presidenta de Costa Rica Laura Fernández junto a su equipo de trabajo.

Quirós Araya comenzó en la consultoría política en Costa Rica junto al excandidato presidencial y exdiputado Otto Guevara, del extinto Movimiento Libertario, partido que en 2015 fue condenado por estafa contra el Estado mediante el financiamiento de la campaña presidencial de 2010.

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El asesor se presenta en la red social Linkedin como director general de Partner Ideas & Marketing. En algunas publicaciones en redes sociales se le describe como socio o dueño de la empresa domiciliada en Miami. En esta misma ciudad de Florida, según medios costarricenses aparece como director ejecutivo de la firma Partner 305 LLC.

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