- Quiénes son los asesores y coequiperos que acompañarán a Paloma Valencia en su camino a la Presidencia

Aunque Uribe es el tambor mayor, estarán cerca políticos de distintos partidos y personas de confianza como su hermano Pedro Valencia y el estratega Luis Duque

Quien le habla al oído a Paloma Valencia y la llevó a la política cuando la incluyó en la primera lista cerrada al senado es el expresidente Álvaro Uribe, quien es el tambor mayor de una campaña en la que no aparecerá como figura.

El estratega político es Luis Duque, artífice del triunfo de la Gran Consulta. Ha asesorado campañas en varios países de Latinoamérica. En 2014 cofundó Buró, firma de estrategia, comunicaciones y asuntos públicos. Estuvo en la campaña de Juan Manuel Santos y también asesoró la alcaldía de Pumarejo en Barranquilla.

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Así las cosas, en esta primera línea también estará María del Rosario Guerra (gerente de la campaña), muy cercana tanto a Uribe como a Juan Daniel Oviedo, y quien fue la gerente en la campaña de la Gran Consulta. Estará María Isabel Nieto, quien viene de ser la directora de la campaña de Oviedo a la consulta; Gabriel Vallejo en calidad de director Nacional del Centro Democrático, y Pedro Agustín Valencia, quien hizo un alto en su trabajo en una multinacional mexicana para apoyar a su hermana candidata, quien siempre lo ha protegido, como cuando logró su nombramiento en el consulado de Miami, Estados Unidos, durante el gobierno Duque.



En la campaña se considera como base el contacto ciudadano que estará en manos de Daniel Briceño, el congresista más votado del partido, asegurando el contacto directo con la calle.

La presencia del expresidente Iván Duque en la campaña estará presente a través de su exministro de Defensa Diego Molano quien se ocupará de la estrategia política en Bogotá, y el exministro del interior Daniel Palacios, quien apoyará la dinámica política en la capital.

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Por la ruta de Oviedo aterrizó a la campaña el exministro Alejandro Gaviria, cuyo rol aún no se ha definido. El exministro Luis Felipe Henao, miembro actual de la junta directiva de Ecopetrol y cercano al Grupo Sarmiento, será un puente con el sector empresarial. Mientras que el excontralor Felipe ‘Pipe’ Córdoba, a quien se le frustró su aspiración a ser candidato por el Partido Conservador, tiene un lugar en la campaña, aunque tampoco se ha definido su función.

El equipo inicial para las regiones

Ya están definidos unos enlaces regionales. El senador Miguel Ángel Pinto, que acaba de ser elegido senador en Santander, coordinará a los liberales del oriente, donde el partido sigue pesando. El senador Alirio Barrera, hombre fuerte del Casanare y del Centro Democrático, asume la tarea en la Orinoquía.

Foto: Campaña Paloma Valencia



La campaña también cuenta con todo el respaldo y acompañamiento de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Es decir, además de la fórmula vicepresidencial representada en Juan Daniel Oviedo, van a estar presentes de manera permanente Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, un partido al que le fue muy mal en las elecciones a Congreso. También avalan a la dupla presidencial el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, la periodista Vicky Dávila, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y los exministros santistas; David Luna, de las TIC, Juan Carlos Pinzón, de Defensa y Mauricio Cárdenas de Hacienda.

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