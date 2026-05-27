- Campesinos que cambiaron la coca por el café, cacao o ají empiezan a exportar a EEUU

A California llegará el primer envío de productos del Cauca, Magdalena y el Cesar como parte del programa de sustitución de cultivos que lidera Gloria Miranda

Colombia enviará a California, en Estados Unidos, café, chocolate, caña y ají producidos en territorios vinculados a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Los productos harán parte de “Sabores de Paz”, una estrategia impulsada por el Gobierno nacional y liderada Gloria Miranda Espitia, quien ejerce como directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del Gobierno Nacional. Con Sabores de Paz se busca ofrecer alternativas económicas legales a comunidades históricamente afectadas por la violencia y el narcotráfico.

El café exportado provendrá de municipios como Suárez, en Cauca; Ciénaga, en Magdalena; Fonseca, en La Guajira; y Pueblo Bello, en Cesar; no obstante, el programa no solo incluye productos cosechados en el Caribe, pues en la iniciativa aparecen departamentos como Guaviare, Caquetá, Vichada, Chocó, Meta, Santander, Nariño, Córdoba y Bolívar. Según el Gobierno, la iniciativa pretende demostrar que las economías legales pueden convertirse en una opción rentable y sostenible para campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes.

Sobre la exportación, el presidente Gustavo Petro escribió: “Del mundo consumidor de cocaína dependerá que este programa se acelere y el campesinado colombiano, víctima de varias generaciones de violencia, logre la confianza en su futuro de progreso con las economías lícitas”.

La estrategia no se limita al café. A largo plazo, el Gobierno busca posicionar en el mercado estadounidense otros productos como pescado, miel, frutas, panela, cacao, carne ovina y derivados de la caña. En el caso del pescado, la producción provendría de municipios como El Doncello, en Caquetá; Valdivia, en Antioquia; y Barbacoas y Santa Bárbara, en Nariño.

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Productores como Óscar Guevara, Marceliano Barragán, Meiby Rosero y Javier Estupiñán participan en la iniciativa mediante la pesca y comercialización de especies como bocachico, bagre, dorada, picuda y blanquillo.

Los productos llegarían al exterior bajo marcas como Café Dorado del Perijá, Oro Miel, Sierra Nevada, Don Pez, Caña Selva y Villa Garzón. Sin embargo, el programa todavía enfrenta retos logísticos y comerciales, por lo que no todos los productos han podido ser exportados.

Además de abrir mercados internacionales, “Marcas de Paz” también busca consolidar la comercialización dentro de Colombia. La meta es que las comunidades productoras no solo encuentren compradores en el extranjero, sino que también fortalezcan las economías locales.

Entre las asociaciones vinculadas a la estrategia se encuentran Agrampza y Fibrarte, integradas por campesinos como Luis Felipe Puentes, Sandra Márquez y Yesica Galeano. El programa también pretende evitar errores de políticas anteriores mediante modelos cooperativos en los que las ganancias permanezcan en las comunidades y los procesos de producción, transformación y comercialización sean manejados de manera integrada.

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