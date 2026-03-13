- Un pesado penalista tiene la tarea de defender al representante Wadith Manzur que ya esta detenido

El abogado Luis Carlos Torragosa con clientes como Carlos Mattos y del exgobernador Carlos Caicedo, buscará que Manzur pueda defenderse en libertad

Luego de entregarse a la justicia el pasado 12 de marzo, Wadith Manzur ha contratado al afamado abogado Luis Carlos Torregroza para que lo represente y lo defienda en el juicio que enfrentará por el delito de cohecho impropio (soborno), en el escándalo por la millonaria compra de 40 carrotanques que debían surtir de agua potable a distintos pueblos en La Guajira.

Se presume que fueron 46.800 millones de pesos los que terminaron en manos de políticos y contratistas, entre ellos Wadith Manzur, quien terminó a su vez en el búnker de la Fiscalía. Manzur hace parte de la dinastía política construida por su padre, Julio Manzur Abdalá, en el departamento de Córdoba.

Luis Carlos Torregroza Diazgranados ya ha defendido a otros políticos. Un caso de alto impacto que tuvo a su cargo fue la defensa del exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, quien fue acusado por delitos relacionados con la pérdida de $ 5 mil millones de recursos destinados a la construcción y renovación de cinco centros de salud en los barrios samarios de Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.

Torregroza fundó su propio bufete de abogados, Torregroza & Diazgranados, con presencia en Montería y Bogotá hace dos décadas. Dentro de los casos mediáticos atendidos por el bufete también está el del empresario Carlos Mattos, quien terminó en la cárcel por sobornar jueces y funcionarios judiciales para que fallaran a su favor en el pleito que sostuvo con la multinacional coreana Hyundai.

Un tercer caso es el del político Bernardo “El Ñoño” Elías, quien fue hallado culpable de tráfico de influencias y lavado de activos al recibir dinero para conceder contratos a la multinacional Odebrecht cuando era senador de la República.

Ya Torregroza, quien tendrá que demostrar la inocencia de Manzur contra cohecho impropio en el escándalo de la UNGRD, señaló la buena disposición de su cliente para el avance de la investigación al presentarse voluntariamente en el búnker de la Fiscalía.

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