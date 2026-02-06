Un recién formado bufete de abogados logró colarse entre los que más facturan

Camilo Martínez, quien heredó el bufete de su papá, Néstor Humberto Martínez, lo reorganizó como MQMGL&D y es la segunda con más ingresos detrás Brigard Urrutia

El selecto grupo de bufetes de abogados que manejan las asesorías más grandes en el país no admite nuevos miembros con facilidad. Cuentan factores como la antigüedad y la trayectoria, por lo que no es fácil un bufete joven entre en el listado. Pero esta vez, un bufete de abogados fundado a finales de los 90 logró entrar al listado de bufetes con mayor cantidad de asesorías grandes.

La compañía de juristas Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa, MQMGL&D, consiguió competirle de igual a igual a otros bufetes con más trayectoria y renombre como Brigard Urrutia, Pérez Lorca y Baker Mckenzie.

MQMGL&D se fundó en 1997. Su expansión se dio gracias a la asesoría de Camilo Martínez Beltran, quien encontró un bufete de apenas 15 abogados. Su rol como socio director fue concluyente, y con su gestión se amplió el número de cuentas, de abogados, lo que hizo que también aumentaran los ingresos.

El enfoque de Martínez Beltrán de buscar clientes más grandes cada vez y consolidarse en varios sistemas de leyes ha sido imbatible. MQMGL&D no solo quería ocuparse de casos en Colombia, también tenía la intención de tenerlos en el extranjero, lo que los llevó a abrir una sucursal en Madrid, España, siendo el primer bufete colombiano en hacerlo.

En el camino, la decisión de separarse del grupo DLA Piper, aunque pudo verse como arriesgada en su momento debido a que parecían perder capacidad para operar en el extranjero, ha rendido sus frutos. En el viejo continente, varias compañías de América Latina los buscaron para recibir asesoría legal. Por otra parte, las multinacionales de Europa querían sus servicios para poder operar sus negocios de minería y gas en Colombia en armonía con la ley.

Dentro de Colombia, en 2025, MQMGL&D consiguió un total de 36 transacciones grandes, solo superado por Brigard Urrutia, quienes consiguieron 3 casos de gran nivel.

