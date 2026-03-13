- La resurrección política de Mr Taxes de la mano del exministro Lizcano

Después de ser director de la Dian y Mincomercio, Luis Carlos Reyes quedó picado con el sector público y ahora será fórmula presidencial del político caldense

En medio de la carrera presidencial, cuyos comicios serán el fin de semana del 31 de mayo y para la que se cuentan 16 aspirantes, ya se terminaron de anunciar las fórmulas vicepresidenciales. La imagen del político Juan Daniel Oviedo en un concierto de Miguel Bosé, mientras saluda a un grupo de seguidores que corean “Vice Vice”, es prueba de que la contienda se comienza a calentar. Se presume que este impulso lo ayudó a decidirse para acompañar a Paloma Valencia.

Para el caso de Mauricio Lizcano, el elegido para los comicios fue Luis Carlos Reyes. Lizcano, que pertenece al partido Alianza Social Independiente, cuya presidenta es Berenice Bedoya, buscó a otro exministro para que lo acompañe. Lizcano fue ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; no obstante, renunció al MinTic en enero de 2025, alegando necesitar tiempo para su familia.

Reyes se ganó el sobrenombre de Mr. Taxes durante su paso por la dirección de la DIAN, donde, de una forma muy lúdica, solía explicar en las redes sociales el paso a paso de cómo se hacían los trámites en la Dian. A la par de su labor en redes sociales, Reyes llevó a la entidad a un proceso de modernización. Luego de su paso por la DIAN, asumió como ministro del Ministerio de Comercio Industria y Turismo a principios del mandato de Gustavo Petro.

Lizcano vio en Reyes una posibilidad de trabajar junto a alguien con experiencia concreta en el alto gobierno y con cierto reconocimiento entre los colombianos: Mr. Taxes llegó a alcanzar 5,6 millones de visualizaciones de un video suyo subido a la red social TikTok, algo que pocos funcionarios públicos han logrado. Ahora Lizcano y Reyes buscan la manera de convertir esas visualizaciones en votos, en una competencia contra políticos de peso que les llevan cientos de miles de votos de ventaja en las encuestas.

Según la última encuesta de Atlas-Intel, publicada el 12 de marzo de 2026, el candidato con más opción para llegar a la casa de Nariño es Iván Cepeda, seguido de Abelardo de la Espriella. En tercer lugar, aparece Paloma Valencia.

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