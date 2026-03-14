- Compensar firmó un sorprendente acuerdo con una de las mejores ligas de fútbol del mundo ¿Quiénes lo lograron?

La Liga española acepto hacer una alianza con la solida caja de copensacion familiar para fortalecer la formación de jóvenes talentos

Los dos hombres que traerán la escuela de fútbol español a Colombia son Juan Florit Zapata y Óscar Mario Ruiz. El acuerdo, que busca traer a Bogotá el modelo de formación del fútbol español, marcará un antes y un después en la formación de los jóvenes talentos del fútbol colombiano.

Por un lado, está Juan Florit Zapata, el ejecutivo español que representa en el país a LaLiga y que ha venido impulsando su estrategia de expansión en América Latina. Florit es parte del equipo internacional de la organización que dirige LaLiga española, una estructura creada precisamente para abrir alianzas en distintos países y exportar la metodología de formación futbolística que ha convertido a España en una de las grandes potencias del deporte.

Juan Florit, responsable área de proyectos deportivos en La Liga

Del otro lado aparece Óscar Mario Ruiz, uno de los directivos encargados de desarrollar los programas deportivos y de bienestar dentro de Compensar, organización que reúne a más de 1,5 millones de afiliados y beneficiarios en Bogotá y la región.



Óscar Ruiz, director de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar

Fueron ellos quienes el 10 de marzo de 2026 firmaron la alianza estratégica entre LaLiga y Compensar para impulsar el fútbol formativo en Colombia, un acuerdo que busca implementar en la capital metodologías de entrenamiento inspiradas en las academias del fútbol español.

La apuesta por el fútbol formativo

LaLiga, que reúne a 20 clubes en su primera división y genera miles de millones de euros en ingresos por derechos de televisión y patrocinios, ha venido exportando su modelo de formación a diferentes países como parte de su estrategia global de crecimiento.

El objetivo es replicar la metodología que ha permitido desarrollar a generaciones de futbolistas en las canteras de clubes históricos como Real Madrid o FC Barcelona.

A través de la alianza con Compensar, ese modelo comenzará a aplicarse en programas deportivos dirigidos a niños y jóvenes en Bogotá, donde se implementarán metodologías de entrenamiento, programas de capacitación para entrenadores y procesos de identificación de talento.

El papel de Compensar

Compensar aportará su infraestructura deportiva y su base de usuarios. La organización cuenta con múltiples centros recreativos y deportivos en la ciudad donde ya desarrolla programas de formación en distintas disciplinas.

Dentro de la caja de compensación, el proyecto será liderado desde el Área de Bienestar y Deporte dirigida por Óscar Mario Ruiz, y encargada de diseñar programas que combinan actividad física, recreación y desarrollo social para miles de familias afiliadas.

La apuesta es que, a través de esta alianza con LaLiga, jóvenes futbolistas puedan acceder a metodologías de entrenamiento utilizadas en algunos de los sistemas de formación más reconocidos del fútbol mundial.

Si el proyecto logra consolidarse, el acuerdo firmado por Juan Florit y Óscar Mario Ruiz podría abrir una nueva etapa para el fútbol formativo en Bogotá, conectando a nuevos talentos colombianos con el modelo de desarrollo deportivo que ha hecho del fútbol español uno de los más influyentes del planeta.

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