Varias veces se ha hablado de que Colombia se ha encontrado a punto de convertirse en un ‘país no viable’.

Lo pareció bajo Gaviria cuando Pablo Escobar a punta de secuestros y asesinatos selectivos y ‘operación pistola’ obligó al Estado a someterse a él (no extradición y La Catedral como ‘prisión’).

Asi se vio en lo económico cuando la crisis financiera bajó Pastrana y los ahorradores de UPAC sufrieron las consecuencias de la catastrofe de las entidades financieras extirpadas bajo ese gobierno.

Lo fue por razones de orden público cuando Bogota corría el riesgo rodeada por la guerrilla y sucedían en las carreteras las pescas milagrosas.

Pero lo que en el fondo no es viable es un Estado sin ‘reglas del juego’.

Un país no se puede considerar Estado si requiere cambiar sus Leyes y hacer permanentemente Reformas Constitucionales y Actos Legislativos para manejar cada problema que se presenta y cada idea que el nuevo gobernante aporta.

Y no se vuelve ‘viable’ por la vía de desaparecer todo principio ético o moral, como por etapas lo fuimos haciendo: primero fue la ‘retoma’ del Palacio de Justicia, cuando para acabar con los guerrilleros se despreció totalmente la vida del resto de los atrapados en el combate, incluyendo no solo los magistrados, sino torturando y desapareciendo a quienes parecieran sospechosos a ojos de los militares; éstos hechos ya reconocidos por la Corte Interamericana y por el Gobierno Nacional, no han causado ninguna consecuencia.

Después vino la ‘limpieza social’, la matanza de los miembros de la UP, y la alianza con el paramilitarismo de Castaño y con el Cartel de Cali para formar con los órganos del Estado los ‘Pepes’ y así acabar con Palblo Escobar; poco a poco se van desapareciendo las fronteras, sean legales o morales en el concepto de Estado.

Más tarde vienen los ‘falsos positivos’ del Estado y se bendicen los horrores del paramilitarismo creando una nueva ‘legalidad’ que los ampara con el nombre de ‘Justicia y Paz’, bajo el cual se amnistían y se da impunidad a sus delitos, sin contraprestación o razón diferente de que estaban volviéndose una autoridad más eficiente que la del Estado mismo.

También con ‘saltos de garrocha’ o inventando nueva ‘legalidades’ se llega un ‘Acuerdo de Paz’ que ni siquiera promete algún cambio de modelo de Estado, o económico, o de desarrollo, sino básicamente permite preservar el statu quo a cambio del desarme de uno de los grupos guerrilleros.

Pero como lo mostró el gobierno saliente nada ha cambiado, y gobernar consiste en jugar a cambiar las reglas del juego para mantener el estado de cosas existente: el mismo supuesto ‘Estado de Derecho’ y el mismo orden social.

Por eso se necesita el cambio y por eso el cambio tiene que ser profundo, real. Se trata de recomponer el Estado para que se reivindique y recupere el imperio de la legalidad como principio y los gobernantes lo reconozcan y respeten (lo que los sajones llaman ‘the Rule of Law’); y cuyo fundamento ético y propósito sea la armonía ciudadana (de la cual la seguridad y la Paz son solo parte de sus componentes) basada en la equidad y la justicia social como valores.

No será suficiente el listado de Reformas Legales y Constitucionales que propone el presidente Petro si no van acompañadas de mensajes y ejemplos dentro de un marco que, más allá de su funcionalidad, permitan salir del ‘pragmatismo’ que produjo la degradación total -la ‘no viabilidad’- del Estado colombiano.