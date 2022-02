Un obispo ortodoxo, el consejero espiritual de Vladimir Putin

.Publicidad.

En 1999, antes de llegar al Kremlin, Vladimir Putin sentía que había cometido demasiados excesos en el Servicio Federal de Seguridad, cargo en el que lo había ubicado Boris Yeltsin. Atormentado por sus culpas se fue al monasterio de Las Cuevas de Pskov, en donde el abad era el controvertido Tikhon Shevkunov. Putin usó todo el poder que tenía para que el padre de la iglesia ortodoxa lo atendiera y escuchara. Fue una confesión larga y, después de salir del monasterio, Putin sintió que tenía la fuerza necesaria para dominar Rusia.

El Financial Times en 2013 le preguntó a Putin si esto era verdad o no. Es que los biógrafos del hombre fuerte de Rusia, que hoy tiene en vilo al mundo por la invasión a Ucrania, se ven a gatas para construir un relato sobre la vida personal del Nuevo Zar. Consciente del poder que tiene el misterio, Putin volvió a ser vago en su respuesta: "Puedes creer esos rumores si quieres, pero ciertamente no son difundidos por mí".

Nacido cinco años después de la muerte de Stalin, en 1958 en Moscú, Tikhon Shevkunov creció escuchando el descrédito que sufrió el temible dictador de la mano de Nikita Jrushchov, quien decidió contarle al mundo los crímenes de la atroz dictadura que dejó, por lo menos, cincuenta millones de muertos.

Shevkunov no es un hombre de fe común y corriente. En los ochenta, a pesar de la apertura de la que se enorgullecía Gorbachov, el clero ortodoxo era perseguido. Admirador de Tarkovsky, Shevkunov dividía la oración con el documental militante. Mientras vivía bajo el yugo comunista hizo tres documentales que reflejaban la persecución ateísta en la URSS. Es que antes de ser sacerdote Shevkunov se graduó de director de cine en la Escuela de Moscú. Sólo hasta 1982 se bautizó en la fe ortodoxa.

Ese mismo año que Putin le contó sus cuitas, fue nombrado rector del recién creado instituto superior del monacato cristiano ortodoxo que en 2002 fue reorganizado en el Seminario Espiritual de La Visitación. Con Putin en el poder, en el 2010, se convirtió en el responsable del Consejo del Patriarca para la Cultura. Ahí empezó la polémica.

El obispo está encargado, por intermedio de la Iglesia Ortodoxa, de investigar el cruel asesinato de la familia Romanov. La conclusión a la que llegó a Shevkunov desató la tormenta: el asesinato de la última familia imperial se habría tratado de un rito instigado por los judíos. En Rusia, simplemente no podían creer ese nivel de antisemitismo, de odio hacia los judíos. La máxima autoridad de los judíos en Rusia, el rabino Boruch Gorin, tildó estas declaraciones de “ignorancia medieval”.

La cercanía de Putin y el obispo es innegable. Algunos hablan de que cumple en la corte de Putin, más o menos, el papel que alguna vez tuvo Rasputín ante la familia zarista. Él es quien a veces, con sus consejos, puede torcer una decisión del que, según Forbes, es el hombre más poderoso del mundo. Según le dijo el propio Shevkunov a una revista griega, Putin es un ferviente cristiano ortodoxo. Incluso, afirmó que en una capilla del Kremlin Putin recibe la comunión sagradamente cada domingo. En horas tan cruciales como las que vive Rusia, el apoyo espiritual de Shevkunov resulta clave para las decisiones que tome en adelante el Último Zar.