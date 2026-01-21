Un nuevo idioma, distinto al español y el inglés, empezará a sonar en los colegios públicos del país

El alemán entrará a ser una opción para los estudiantes gracias a un acuerdo que firmó Lucy Maritza Molina con el Instituto Goethe y la Embajada de Alemania

Una alianza cerrada entre el Ministerio de Educación, la Embajada de la República Federal de Alemania y el instituto Goethe-Institut permitirá que miles de jóvenes de colegios públicos accedan a becas y programas de intercambio. El acuerdo también busca organizar y poner en marcha un programa conjunto para que estudiantes de establecimientos educativos oficiales aprendan alemán bajo estándares internacionales, con acompañamiento técnico, académico y cultural por parte de Alemania.

Detrás de esta firma está Lucy Maritza Molina Acosta, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. La funcionaria, graduada en Administración Financiera, fue secretaria general del Ministerio de Educación y, en noviembre de 2024, asumió como directora general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, cargo en el que estuvo menos de un mes. A su responsabilidad actual llegó en septiembre de 2025 y hoy es una de las figuras clave detrás de este acuerdo educativo.

Junto a ella participaron Martina Klumpp, embajadora de Alemania en Colombia, y Stephanie Maiwaid, directora del Goethe-Institut en el país. Esta academia fue fundada en 1951 como sucesora de la Academia Alemana, con el objetivo de promover el idioma alemán y el intercambio cultural internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy opera en más de 90 países y aportará su experiencia global en la enseñanza del alemán.

|Le puede interesar La prima de casi $17 millones que Petro le quitó a los congresistas la había otorgado por decreto Juan Manuel Santos

Por su parte, la Embajada alemana tendrá el deber de facilitar el diálogo, la cooperación y la articulación diplomática, mientras que el Ministerio de Educación acompañará a las secretarías de Educación, apoyará la formación de docentes, promoverá la implementación del programa y garantizará su seguimiento en los territorios.

Los profesores, los otros grandes beneficiados de esta alianza

No solo los estudiantes de los colegios públicos se verán beneficiados por este memorando, que no implica compromisos financieros. Según lo establecido, los docentes podrán acceder a becas, programas de intercambio, procesos de formación y oportunidades laborales en Alemania. El Goethe-Institut también será el encargado de apoyar la capacitación del profesorado, fortaleciendo la enseñanza del alemán en el sector oficial.

El programa contará con una Unidad de Coordinación integrada por representantes de las tres instituciones, quienes se reunirán periódicamente para evaluar avances y garantizar el cumplimiento del acuerdo. Adicionalmente, los establecimientos educativos oficiales contarán con acompañamiento académico, currículos flexibles y herramientas pedagógicas de alta calidad.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.