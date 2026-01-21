Golpe a la marca Éxito: la Secretaría de Salud ordenó el cierre de uno de sus almacenes en Bogotá

La entidad distrital en cabeza de Gerson Bermont halló un manejo inadecuado de alimentos en su sede del C.C. Multiplaza, en Fontibón. El Éxito se defiende

En un operativo de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Salud, en cabeza de Gerson Bermont, detectó problemas sanitarios en la manipulación de alimentos asociados a riesgos de salubridad e higiene en uno de los almacenes en el centro comercial Multiplaza en la localidad de Fontibón.

Se ordenó un cierre preventivo por presuntas irregularidades sanitarias en el manejo y manipulación de alimentos al interior del establecimiento comercial que a la fecha permanece sellado mientras la autoridad en salud realiza las investigaciones respectivas.

La cadena de almacenes con Carlos Mario Giraldo Moreno en la gerencia nacional y Francisco Vásquez en Bogotá ha actuado con prontitud buscando subsanar el problema.

Tras el operativo, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá, colocaron sellos en las puertas del local, donde se advierte sobre la prohibición de funcionamiento con puertas abiertas al público, so pena de ser sancionado administrativa o penalmente según las normas sanitarias vigentes. Desde el pasado miércoles 14 de enero en horas de la tarde, el establecimiento comercial fue sellado y se mantiene en esas condiciones.

En redes sociales, varios videos dan cuenta de lo ocurrido, cuando personal de la Secretaría de Salud de Bogotá con chaquetas azules de la entidad llevó a cabo el operativo y el cierre del lugar que, posteriormente, dichos videos generaron una serie de especulaciones y comentarios sobre lo sucedido, por la importancia del supermercado en este centro comercial en la localidad de Fontibón

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Salud de Bogotá en cabeza de Gerson Bermont, el operativo realizado por los funcionarios que termino con la clausura del establecimiento comercial, hace parte de los procedimientos rutinarios de la entidad en este tipo de comercios, verificando que cumplan las normas sanitarias y por las medidas adoptadas por la Secretaría, las cuales se encuentran en etapa de investigación no pueden dar información relevante hasta cuando se cumpla el desarrollo del proceso.

Por lo cual, el Local no podrá abrir sus puertas hasta tanto no termine la fase de investigación en manos del ente regulador sanitario, al que están sometidos todos los establecimientos comerciales de este tipo en Bogotá y cumpla con los requerimientos exigidos por la Secretaría de Salud de Bogotá, haciendo las correcciones respectivas que solucionen la problemática en cuanto al manejo de los alimentos.

A pesar de lo ocurrido, oficialmente Almacenes Éxito, ni la administración del Centro Comercial Multiplaza en la localidad de Fontibón, han emitido un comunicado, ni tampoco un informe explicando las causales del cierre del establecimiento comercial que funciona en este lugar, y mucho menos se ha dicho por cuánto tiempo está sellado el local mientras la Secretaría de Salud de Bogotá adelanta las respectivas investigaciones. Es un golpe a la marca de una de las cadenas de almacenes mejor posicionadas, con más de 70 años como referencia en el país.

