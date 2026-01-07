Un nuevo abogado, republicano de la vieja guarda y colaborador de Ronald Regan entra al equipo de defensa de Maduro

Bruce Fein, con 50 años de experiencia es un halcón azul que, aunque con raíces partidistas comunes es crítico del Trumpismo y su personalismo autoritario

La defensa del expresidente venezolano Nicolás Maduro empieza a consolidarse con la llegada de Bruce Fein, un veterano de 50 años experto derecho constitucional, con reconocidas relaciones en Washington que se une a otro de los grandes defensores, Barry Pollack. Esta decisión marca una estrategia legal más agresiva y con connotaciones políticas claras, dada la trayectoria profesional y personal de Fein.

Frente al establecimiento del Partido Republicano sus cartas incluyen Derecho en Harvard Law School, vicefiscal de Ronald Reagan, y trabajo en influyentes círculos conservadores como la Heritage Foundation, uno de los principales centros de pensamiento del llamado Proyecto 2025, una hoja de ruta ultraconservadora que marcó la reciente campaña presidencial estadounidense.

Los conocedores creen que esto encaja dentro de la táctica legal de cuestionar la legitimidad del proceso contra Maduro desde dentro adentro de Estados Unidos. Se trata de plantear que el caso tiene una dimensión política que va más allá del derecho penal ordinario.

Fain tiene buenas credenciales. Ha asesorado a gobiernos extranjeros en procesos de reforma constitucional, ofrece tutoriales constitucionales a congresistas de EE.UU, y ha intervenido ante comités del Congreso de Estados Unidos en asuntos de relaciones exteriores y derechos civiles. Lo que le da ese necesario perfil para casos de alto nivel político. Es autor de múltiples artículos sobre temas constitucionales para medios como The Washington Times, Slate y The Huffington Post, y escribió el 4 de enero para el Boltimore Sun un texto titulado “Venezuela será el Waterloo de Trump”. Porque la paradoja es que Fein también ha sido un crítico abierto de Donald Trump y cuestionó duramente su absolución tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, alertando sobre los riesgos de impunidad presidencial.

Con Baltazar Garzón en el caso de Alex Saab

Con el exjuez español Baltasar Garzón Fein colaboró cuando al testaferro de Maduro, Alex Saab, fue detenido en Cabo Verde, acusado de manipular las bolsas CLAP que ofrecía el régimen como subsidio a los venezolanos más pobres, según destaca el periodista David Alandete, corresponsal del diario ABC de España ante la Casa Blanca.

Baltasar Garzón dirige su propia firma, ILOCAD (International Legal Organization for Cooperation and Development), desde 2012. Si bien no es un "bufete" tradicional, Garzón desarrolla sus actividades tras ser inhabilitado como juez, y donde colaboran abogados como Fein en causas específicas

A sus 77 años, se da por hecho que Fein ha construido una carrera influyente tanto en la práctica como en el debate académico y mediático, tiene un bufete con su nombre y publica en la plataforma Substack.

En la audiencia del lunes, la primera del proceso contra Maduro y su esposa, la fiscalía utilizó una narrativa en la que perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Abandonó así l termino Cartel de los Soles, que había usado desde el 2020 cuando hizo la acusación formal. Durante la audiencia, los fiscales también recalcaron la intención atribuida de “inundar” el mercado estadounidense con drogas como arma para debilitar la salud pública del país.

El otro miembro de la defensa de Maduro, Pollack, planteó en el tribunal “dudas sobre la legalidad” del “secuestro por parte de militares” de Maduro, reivindicó sus “privilegios” y adelantó que presentará “numerosos” documentos previos al juicio para abordar esas cuestiones.

Fuentes vinculadas al caso han dicho que la participación de Fein será focalizada, posiblemente para presentar una moción específica o aportar en un aspecto técnico concreto del proceso, mientras que como abogado principal sigue Barry Pollack

La incorporación de Fein ocurre en un momento crítico del proceso judicial, después de que Maduro y su esposa se declararan inocente de los cargos, una estrategia que abre paso a una fase de debate legal intenso sobre la admisibilidad de pruebas, competencia jurisdiccional y posibles mociones para desestimar partes de la acusación. La audiencia reanudará el 14 de marzo.

