Jay Clayton, del distrito sur de Nueva York, cercano a Trump, llevará el caso de conspiración, narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas para mandarlos a la cárcel

El proceso judicial que enfrentará en Estados Nicolás Maduro es quizá uno de los más relevantes del Departamento de Justicia contra un jefe de Estado extranjero. Maduro y su esposa, Cilia Flores han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York de conspiración narcoterrorista, conspiración para exportar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos, según la fiscal general, Pam Bondi.

Biondi es una floridana de Temple Terrace, 59 años, lobista, la primera mujer fiscal de Florida durante 18 años, con lealtad a toda prueba a Donald Trump, y ha desempeñado un papel central en este proceso. Ha sido la encargada de respaldar políticamente la acusación, autorizar la continuidad del caso y comunicar públicamente la posición del gobierno estadounidense frente a Maduro. Su participación es clave, pero aunque la fiscal general defina la estrategia general y la política criminal, la responsabilidad directa de sustentar el caso ante los tribunales recae en una fiscalía específica.

Le puede interesar ; La poderosa esposa de Maduro que manda en Venezuela

La causa contra Maduro se tramita en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (Southern District of New York, SDNY), una de las jurisdicciones más poderosas y respetadas del sistema judicial estadounidense. Esta oficina es conocida históricamente como el “Sheriff de Wall Street” por su liderazgo en casos de delitos financieros, crimen organizado, narcotráfico internacional, corrupción y violaciones a sanciones económicas. Desde esta fiscalía se han procesado importantes capos del narcotráfico, ejecutivos financieros y líderes políticos extranjeros.

Un fiscal llegado de Wall Street

Al frente del SDNY se encuentra Jay Clayton, máxima autoridad institucional de la oficina que lleva el caso contra Maduro. Aunque Clayton no actúa como fiscal litigante en audiencias, es el responsable último de la conducción jurídica del proceso, la estrategia legal, la solidez de las pruebas y el trabajo del equipo de fiscales que integran la acusación.

Jay Clayton es abogado con una trayectoria destacada en el derecho corporativo, la regulación financiera y el servicio público. Antes de asumir como fiscal federal en agosto de 2025, fue presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), Comisión de Bolsa y Valores, entre 2017 y 2020, el organismo encargado de regular los mercados bursátiles de Estados Unidos. Durante su gestión en la SEC supervisó Wall Street, impulsó políticas de cumplimiento normativo y fortaleció los mecanismos de control sobre los flujos financieros, experiencia considerada clave para enfrentar casos complejos de lavado de dinero y crimen organizado internacional.

Previo a su paso por la SEC, Clayton fue socio del prestigioso bufete Sullivan & Cromwell, donde asesoró a grandes bancos, multinacionales y fondos de inversión en operaciones de alto nivel, incluyendo fusiones, adquisiciones y financiamiento internacional. Esta combinación de experiencia privada y pública le ha otorgado una visión técnica y estratégica del sistema financiero global.

Se dice que articulación entre el liderazgo político e institucional de Pam Bondi desde el Departamento de Justicia y la conducción jurídica del caso bajo la autoridad de Jay Clayton en el Distrito Sur de Nueva York puede ser un punto a favor de seriedad del proceso contra Maduro en el que están los ojos del mundo.

Le puede interesar: Los poderosos amigos de Trump de La Florida, el nuevo poder en la Casa Blanca

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.