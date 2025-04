- Las cuestionadas empresas de Alex Saab en Barranquilla que tienen enredada a su primera esposa

Cynthia Certain lo conoció cuando no tenía la fortuna que hizo gracias a ser el testaferro de Maduro, pero tras el embargo a sus empresas, podría quedar sin nada

Cynthia Eugenia Certain Ospina fue la primera esposa de Alex Saab. Se conocieron antes de que él se convirtiera en un prospero empresario con gran fortuna. En ese entonces, llevaban una vida sencilla en la ciudad de Barranquilla y tenían dos empresas textiles: Shatex S.A y Jacadi de Colombia S.A, en las que Cynthia era la gerente. Con suerte llegaban a final de mes.

Para el 2010 las empresas estaban cerca de la bancarrota lo que llevó a que Alex Saab dejara su natal Barranquilla y Cinthya Certain Ospina empezara a vender tortas y postres para sostener a la familia. Saab empezó a vivir en Caracas y a través de sus amistades se acercó en ese entonces al dictador Hugo Chávez con quien entabló una amistad al punto de convertirse en su testaferro de él y posteriormente de Nicolás Maduro.

Desde muy pequeño Saab había compensado su desinterés por el estudio y los libros con una sagacidad envidiable. Nacido en 1971, estudió su primaria y bachillerato en el Liceo Alemán. Las chicas aún recuerdan que el joven Álex suplía su falta de apostura con una determinación absoluta que lo hacía irresistible. Iba con su hermano Amir en una camioneta con vidrios polarizados que era la sensación a mediados de los ochenta.

Alex Saab y Cynthia Certain se conocieron cuando estaban estudiando. Cuando Saab se graduó de bachiller pasó una temporada en Berlín de donde llegó con nuevas ideas para potenciar la empresa textil de su familia. Apenas regresó del viaje entró a estudiar Administración de Empresas en la Universidad del Norte. Allí conoció a una estudiante de Derecho quien llegaba a clases manejando un Mercedes Benz. Era Cynthia Eugenia Certain Ospina, hija del arquitecto y alcalde de Barranquilla Gustavo Emilio Certain Duncan. Desde ese entonces se volvieron inseparables y Cynthia se dedicó con Saab a las empresas textiles de su familia.

Ese 2010 cuando Alex Saab regresó de pasar una larga temporada en Caracas, la familia no solo se recuperó de la bancarrota también se mudó de su cómoda casa a una mansión en Riomar, uno de los mejores barrios de Barranquilla. Alex Saab quien nunca había sido un hombre rico, empezó a tener una fortuna con la que cambió su estilo de vida. Piedad Córdoba hizo de puente entre Álex Saab y el régimen venezolano y presentó ante Nicolás Maduro, entonces canciller, y al ministro del Poder Popular del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, uno de los hombres más fuertes e influyentes del chavismo, al empresario barranquillero. Se cayeron tan bien que hablaron en árabe durante 15 minutos. La vida de Alex Saab cambiaría para siempre.

Alex Saab se convirtió en el testaferro de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Al regresar a Barranquilla le compró a Cynthia Certain y a sus dos hijos tres apartamentos en el edificio Bellagio, una construcción de 24 pisos en donde también tenía un apartamento Shakira. Sin embargo, con su ostentoso estilo de vida llegaron las infidelidades. Fue ese motivo el que llevó a que Cynthia Certain le pidiera el divorcio cuando Saab empezó a llegar tarde y a frecuentar mujeres que convirtió en sus amantes. A pesar de la separación y de la nueva relación de Alex Saab con Camila Ferri, una modelo italiana veinte años menor que él, Cynthia Certain siguió siendo la gerente de las empresas textiles de Saab y propietaria de la mayoría de sus bienes. En 2014 Alex Saab se casó con la joven italiana y tuvieron dos hijos.

Y así continuó a pesar de que la posterior captura de Alex Saab en Cabo Verde y extradición a Estados Unidos que lo mantuvo tras las rejas durante tres largos años hasta que un acuerdo entre el mandatario estadounidense Joe Biden y Maduro llevó a la liberación de Saab quien fue deportado a Venezuela donde hoy es ministro de Industria y Producción.

El 20 de abril de 2025 todo cambió para Cynthia Certain. Un juzgado de Barranquilla ordenó el embargo de sus dos empresas con Álex Saab. Ya en 2020 la Fiscalía había ordenado extinción de dominio a la mansión en la que vivía con Saab en Barranquilla y a todos sus bienes que estaban avaluados en casi 40 mil millones de pesos. Pero con el embargo de sus empresas, la herencia que Saab le había dejado a Cynthia Certain gracias a las empresas textiles que de un momento para otro empezaron a facturas cantidades exorbitantes de dinero después de ese viaje de Alex Saab a Caracas en 2010, queda vuelta cenizas.

