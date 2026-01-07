- 4 impresionantes cascadas en Colombia para visitar durante este 2026, son destinos únicos

De Tolima a Antioquia, estas cascadas sorprenden por su belleza y aventura. Un plan ideal para recorrer el país en 2026

Colombia es un país sorprendente, lleno de destinos únicos y paraísos que parecen sacados de una película o de un libro. Sin embargo, no siempre nos tomamos el tiempo para conocerlos y, en muchos casos, estos lugares siguen siendo desconocidos incluso para los propios colombianos. Por eso, hoy le contamos sobre cuatro cascadas en Colombia, ubicadas en distintos puntos del país que podrá conocer durante este 2026 y visitar a lo largo del año. Se trata de experiencias que valen la pena, especialmente para quienes disfrutan de la aventura y el contacto con la naturaleza.

Estas son las 4 cascadas en Colombia que vale la pena conocer

Una de las opciones para visitar en este 2026 es El Salto, ubicada en Mariquita, Tolima. Para llegar hasta este lugar es necesario desplazarse hasta la vereda Oritá, situada a unos 17 kilómetros del casco urbano. Eso sí, el acceso solo es posible en vehículo 4x4, debido a la dificultad del terreno, pero el esfuerzo vale totalmente la pena. Quienes la visitan se encuentran con una cascada de más de 100 metros de caída escalonada, un espectáculo natural imponente.

Muy cerca de Mariquita también se encuentra una gran diversidad de ríos y cascadas que complementan la oferta natural de la zona. Para llegar a este municipio desde Bogotá, se puede viajar por Honda, Tolima, o tomar la vía que conduce hacia Cambao, Cundinamarca.

Cascada El Dragón de Venecia.

A esta lista se suma El Dragón de Venecia, ubicada en Cundinamarca. Esta cascada también es conocida como el Salto de la Chorrera o la Perla del Sumapaz. Tal como lo indica su nombre, se encuentra en el municipio de Venecia, a unas cuatro horas de Bogotá. Cuenta con una caída aproximada de 120 metros de altura, lo que la convierte en un atractivo natural que cautiva a quienes la visitan. Se puede llegar en carro, aunque es necesario caminar un último tramo para acceder al lugar.

Otro destino imperdible son los Chorros de Tapartó, ubicados en el municipio de Andes, Antioquia, a unas tres horas de Medellín. Este lugar es considerado un verdadero paraíso natural, con varias cascadas que alcanzan alturas de 100, 60 y 35 metros, conformando un paisaje que impresiona por su belleza y fuerza.

Salto de Bordones.

Finalmente, aparece en la lista el Salto de Bordones, ubicado en Isnos, Huila. Se trata de una majestuosa caída de agua de aproximadamente 400 metros de altura, considerada una de las más altas de Colombia. Para conocerla, es necesario visitar el Parque Nacional Natural Puracé. Este es uno de los destinos más lejanos, ya que se encuentra a unas 10 u 11 horas de viaje desde Bogotá.

Estas son apenas algunas de las cascadas más hermosas que se pueden encontrar en el país y que se pueden visitar durante este 2026, ideales para quienes buscan planes diferentes y paisajes que sorprenden.

