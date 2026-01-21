Por qué el concierto de Bad Bunny le dejaría más de USD20 millones de dólares a Medellín

Tres conciertos de Bad Bunny bastarán para que Medellín viva uno de los fines de semana más rentables del año, con un fuerte impacto económico para la ciudad.

Medellín se prepara para un fin de semana que va más allá de la música. La presencia de Bad Bunny en la ciudad no solo llenará el estadio Atanasio Girardot, sino que también moverá millones de dólares en la economía local, gracias a la llegada masiva de visitantes desde otras regiones de Colombia y del exterior.

Entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero, el artista puertorriqueño presentará en la capital antioqueña su gira Debí Tirar Más Fotos Tour, con tres fechas consecutivas que agotaron boletería en tiempo récord. Este comportamiento anticipa una alta ocupación hotelera y un notable aumento en el consumo de bienes y servicios en distintos sectores de la ciudad.

Hoteles llenos, restaurantes activos y transporte en alta demanda

De acuerdo con estimaciones de Fenalco Antioquia, la derrama económica asociada a los conciertos de Bad Bunny podría rondar los 20 millones de dólares, una cifra impulsada principalmente por el gasto de los asistentes en alojamiento, alimentación, transporte, comercio y actividades recreativas.

Cada una de las fechas cuenta con cerca de 50 mil boletas vendidas, con un precio promedio superior a los 560 mil pesos, lo que representa alrededor de siete millones de dólares por concierto solo en boletería. A este ingreso se suma el consumo de quienes permanecerán varios días en la ciudad.

Desde el sector turístico se estima que la ocupación hotelera alcanzará niveles cercanos al 85 %, especialmente en zonas como El Poblado y Laureles, donde algunos establecimientos ya reportan reservas superiores al 90 %. Bares, cafeterías y restaurantes también esperan uno de los fines de semana más movidos del año, con jornadas extendidas y alta rotación de clientes.

"Llegarán más de 36 millones de dólares": Alcaldía de Medellín

Las cifras oficiales del Distrito son incluso más altas. Según la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, el impacto económico total de la presencia de Bad Bunny podría llegar a los 36 millones de dólares, teniendo en cuenta el gasto diario promedio de turistas nacionales y extranjeros, que oscila entre los 163 y 196 dólares.

En promedio, cada concierto reunirá a unas 40 mil personas, para un total cercano a 120 mil asistentes durante los tres días. Este flujo masivo confirma a Medellín como una de las principales plazas del entretenimiento en Colombia, capaz de atraer grandes eventos internacionales y generar beneficios directos para el comercio local.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.