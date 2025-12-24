Los conciertos movieron cifras récord en Colombia durante 2025. Algunos eventos lideran el recaudo incluso antes de subir al escenario.

Ir a un concierto, hacer fila, pagar boleta y cantar a todo pulmón se volvió parte de la rutina de miles de colombianos en 2025. La música en vivo no solo llenó estadios, también llenó las arcas del sector cultural, consolidando uno de los años más rentables para los espectáculos públicos en el país.

De acuerdo con cifras oficiales del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas y el Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes, entre enero y noviembre de 2025 los conciertos y eventos masivos superaron los 90.000 millones de pesos en recaudo. Este comportamiento estuvo impulsado por la llegada de artistas internacionales, nuevas infraestructuras y una agenda constante de grandes shows.

El caso más llamativo del año es el de Bad Bunny. Sus tres conciertos programados en Medellín, aún sin realizarse, ya encabezan el listado de mayor recaudo, con ingresos reportados por 6.853 millones de pesos. Las fechas, previstas en el estadio Atanasio Girardot, se convirtieron en el evento más rentable del año antes de abrir sus puertas.

En el segundo lugar aparece Shakira, cuya presentación en Cali generó 3.304 millones de pesos. El regreso de la artista colombiana a los escenarios nacionales se reflejó en una alta demanda de boletería, posicionando su concierto entre los más lucrativos del 2025. El tercer puesto lo ocupa el Festival Cordillera, realizado en Bogotá, con un recaudo de 2.433 millones de pesos.

imagínate después de tu octavo concierto en colombia y seguir llenando los estadios, definitivamente no habrá ningún otro artista colombiano mas grande que shakira. 🇨🇴 pic.twitter.com/5vsn7euwzH — T! mor (@hey_timor) October 27, 2025

Buena parte de estos eventos fueron organizados por Páramo Presenta, empresa que consolidó su liderazgo en la industria del entretenimiento en vivo al estar detrás de los espectáculos con mayor impacto económico.

Por regiones, Bogotá mantuvo su papel como epicentro del negocio, con un recaudo de 50.280 millones de pesos. Medellín siguió en la lista con 19.233 millones, mientras que Cali registró 6.286 millones. En total, 88 municipios aportaron ingresos bajo la Ley 1493 de 2011, que regula la contribución parafiscal cultural.

Según el balance oficial, la contribución parafiscal entre enero y noviembre alcanzó los 97.019 millones de pesos, recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura cultural. Así, 2025 quedó marcado como el año en que la música en vivo demostró, con cifras, su peso en la economía nacional.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.