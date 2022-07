Un giro de derecha a izquierda

Se necesitan agallas para cambiar este modelo, que no aguanta la deuda externa del 50% sobre el PIB, un desempleo del 12% y una inflación del 9%

Por: Ómar Escobar

julio 21, 2022

¿Quién arregla el país? Petro o los de a pie que descargamos nuestro saber ante los amigos o esquivamos al jefe. He considerado que el oficio del político es una tarea para pocos. No solo enfrentas a tus amigos, sino a una jauría completa. Mas aún, haber empeñado la palabra “cambio”. Si a algunos les emociona, a otros como los trasnocha. Unos no saben ni siquiera qué cambiar… otros, tampoco quieren salir de su zona de confort. En fin, el tiempo lo dilatará.

Se necesitan agallas e inteligencias para cambiar este carro modelo 60. Modelo vetusto que no aguanta una carga más, como la deuda externa que pesa más del 50% sobre el PIB, un saldo en rojo en comercio exterior desde hace ocho años, un desempleo que heredó del 9.7% y ahora paso al 12% (2021), así como la inflación, la recibió en 3.2% ahora pasó al 9% (Dane, mayo 2022).

Arreglar un vehículo usado es mas costoso que un nuevo, pero hay gente que prefiere el viejo conocido, así sea mañoso. Es precisamente este tipo de personajes que se oponen abierta y violentamente, no a un modelo, sino a un sujeto. ¿Por qué? Por su escaza visión, mezquindad y ambición desmedida; factores que predominan en los terratenientes y en algunos empresarios e importadores. Esta mentalidad ha contribuido que en Colombia el capitalismo haya sucumbido frente a la economía rentista del capital y las tierras, y se refleja en el Gini, que siempre permanece en 0.55 puntos, cuando en países desarrollado esta entre 0.3-0.4.

Mucha gente preocupada por la supuesta salida en masa de los terratenientes e industriales… sería mejor que se vayan… nadie los recibiría pues su nivel de productividad es el más bajo en el mundo: 0.2% y la productividad multifactorial apenas llegó al 1.9%. Esto explica porque la mitad de los colombianos, al final de este gobierno, apenas son dueños de nada (1%) y la pobreza extrema la dejo crecer del 8% al 15%. Al contrario, los empresarios crecieron en cantidad y acumularon mucho más; ahora son ricos el 10% de la población y son poseedores del 80% de la riqueza.

La clase media que votó por el señor Duque es más culpable que el mismo… joven Sí, pero no su pensamiento que fue estructurado para obedecer e idolatrar y por ello se convirtió en el presidente de los grandes gremios, no de las clases medias… un presidente para conducir un vehículo que sólo sirve a unos, no a todos. Ojalá algún día entiendan que la democracia es un pretexto para conducir a la plebe hacia determinados propósitos… ojalá el nuevo chofer sea de los nuestros.