- L a final entre Tolima y Junior disputada por un expizzero uruguayo y un técnico académico

El Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla están a punto de disputar el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay II. Un encuentro complejo, más aún si se tiene en cuenta que el equipo de la costa llega con una cómoda ventaja de tres goles. Sin embargo, detrás de cada club hay dos hombres que también juegan su propia final: dos técnicos con sed de triunfo, decididos a hacer historia en el fútbol colombiano, Lucas González y Alfredo Arias.

De un lado está el uruguayo Alfredo Arias, un nombre ampliamente conocido en el país. Del otro, el bogotano Lucas González, la apuesta del Tolima desde el banquillo. Ambos lograron llegar a esta instancia con trabajo, disciplina y convicción, respaldados por trayectorias muy distintas, pero igual de exigentes. Cada uno, a su manera, se preparó durante años para este momento decisivo.

Arias es un exfutbolista que nunca se desligó del balón; González, en cambio, encontró en el estudio y la metodología una forma distinta de entender el juego. Este duelo de ideas revive un antecedente inevitable: la Superliga de 2019, cuando Junior venció al Tolima en los penales tras un 3-0 en la ida. ¿Se repetirá la historia?

Alfredo Arias, el uruguayo que quiere darle la undécima estrella al Junior

La relación de Alfredo Arias con el fútbol comenzó en Shangrilá, cuando sus padres le regalaron un balón que terminó convirtiéndose en su mejor compañía. En aquel balneario uruguayo, el fútbol fue refugio y escuela. Tanto así, que lo llevó a las divisiones formativas de Nacional, aunque su camino profesional se consolidó en Montevideo Wanderers, club que se transformó en su segunda casa.

Alfredo Arias en Nacional de Uruguay.

Sus goles y su destacada actuación en la Copa Libertadores de 1983 le abrieron las puertas de la selección uruguaya. Luego vinieron pasos por distintos equipos de Uruguay, Chile y México, hasta que una lesión, a los 29 años, lo obligó a abandonar prematuramente el fútbol profesional. El golpe fue duro: fuera de la burbuja del jugador, Arias tuvo que reinventarse. Con préstamos y ahorros montó una parrilla, luego una pizzería y hasta un karaoke. De allí nació el apodo que aún lo acompaña: el pizzero.

Alfredo Arias en el Deportivo Cali.

Pero el fútbol seguía latiendo. En 2008 decidió estudiar para ser entrenador, inspirado por el Barcelona de Pep Guardiola. Empezó desde abajo, en las divisiones juveniles de Wanderers, y poco a poco fue construyendo una carrera sólida. En 2014 fue campeón del Torneo Clausura de Uruguay y en 2017 levantó el título ecuatoriano con Emelec.

Colombia apareció en su camino con el Deportivo Cali, luego Santa Fe y, tras un paso por Peñarol —donde volvió a ser campeón—, regresó al país para dirigir al Medellín. Más tarde, en medio de la crisis del Cali, volvió a asumir el reto en 2024, sin los resultados esperados. Hoy, con Junior, Arias busca su consagración definitiva en Colombia y la posibilidad de sumar una estrella más a la rica historia del club barranquillero.

Lucas González, el bogotano que sueña con su primer título en el Tolima

Al frente está Lucas González, un técnico que construyó su carrera lejos del foco tradicional. Nacido en Bogotá, nunca fue futbolista profesional, aunque jugó de manera aficionada en Australia, incluso en un equipo de ascenso. Su camino fue el estudio: se formó en Ciencias del Deporte en la Australian Catholic University y en 2013 se graduó como preparador físico bajo la AFC/FFA.

España fue clave en su crecimiento. Allí obtuvo dos másteres y en 2020 se certificó como entrenador nacional por la Real Federación Española de Fútbol. En Cataluña fue segundo entrenador y director de metodología del CF Igualada, hasta que en 2021 regresó a Colombia para asumir la Sub-17 de Atlético Nacional.

Lucas Gonzáles en el América de Cali.

Su salto llegó en 2022 con Águilas Doradas, donde firmó una campaña memorable, liderando la fase regular de la Liga BetPlay. En 2023 asumió el reto del América de Cali, pero lo que prometía ser un proyecto ambicioso terminó diluyéndose. Luego vino la experiencia internacional con Central Córdoba, en Argentina, que tampoco dejó los frutos esperados. Once meses después, el fútbol volvió a tocar su puerta.

Lucas Gonzáles como director del Deportes Tolima.

En 2025, el Deportes Tolima confió en él. González respondió llevando al equipo a una nueva final, sorprendiendo en los cuadrangulares y reafirmando su idea de juego. Aunque Junior frenó su impulso en la ida, el técnico bogotano aún sueña con su primer título como entrenador profesional.

Una final marcada por el respeto y la tensión

Ahora, ambos técnicos se preparan para uno de los partidos más importantes de sus carreras. Arias busca justificar la apuesta de la familia Char y coronar a Junior una vez más. González, por su parte, quiere hacer respetar la casa del Tolima y demostrar que su método también puede tocar la gloria.

