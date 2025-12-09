- La historia del Junior de Barranquilla, el equipo que creó una mujer y que la familia Char llevó a la gloria

El equipo que hoy pelea otra estrella nació en una esquina de barrio y fue rescatado décadas después por el imperio Olímpica

Tras unos intensos cuadrangulares, el Junior de Barranquilla, de la mano de Fuad Char, se prepara para una nueva final en la que tendrá que enfrentar a un sólido Deportes Tolima. Este semestre, el equipo busca repetir aquella hazaña del 14 de diciembre de 1997, cuando logró su primera estrella en el fútbol colombiano venciendo 3-1 a Santa Fe en El Campín. Fue una jornada que quedó tatuada en la memoria rojiblanca, y hoy el 'Tiburón' vuelve a ilusionar a su gente con revivir ese momento.

Aunque es evidente que la influencia de Fuad Char ha sido determinante para que este club —que nació hace más de 100 años en las calles de un barrio popular de 'La Arenosa'— haya alcanzado su grandeza, antes de que la familia Char tomara las riendas hubo una mujer que fue la verdadera artífice de su creación.

Micaela Lavalle, mujer detrás de los inicios del Junior.

Se trata de Micaela Lavalle de Mejía, considerada la piedra angular del club que hoy representa a la costa Caribe. En plena década de los 20, cuando el fútbol empezaba a ganar fuerza pero aún no había suficientes equipos en la ciudad, Micaela reunió a un grupo de muchachos, entre ellos sus hijos Marcos, Gabriel y Juan, para dar vida a un conjunto llamado “Juventud Infantil”. Sus primeros toques se dieron en la Calle de las Vacas con Carrera Buen Retiro, en el tradicional barrio Rebolo.

La fecha oficial de fundación fue el 7 de agosto de 1924, y su primer partido lo disputaron el 12 de octubre de ese mismo año frente a Argentina F.B.C. en la Plaza 7 de Abril. Ganaron. Solo dos años más tarde, Juventud Infantil, ya con el nombre de Junior de Barranquilla, ingresó a la Liga de Fútbol del Atlántico en tercera categoría.

Juventud Junior en 1929. Foto Mike Ureta.

El club avanzaba con paso firme: fueron campeones, ascendieron a la segunda categoría y en 1929 llegaron a primera división, adoptando el nombre “Juventud Junior”. En 1936, finalmente se convirtieron en Junior, con figuras legendarias como Roberto “El Flaco” Meléndez y Romelio Martínez brillando en la cancha.

El salto del Atlético Junior a las competencias nacionales

Aquel pequeño equipo creado por Micaela dio el salto definitivo cuando ingresó a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) en 1948. Meléndez pasó de ser su gran estrella a convertirse en director técnico, mientras que la administración quedó a cargo de Ernesto Álvarez. Su debut fue tan destacado que alcanzaron el subcampeonato, sorprendiendo al país entero.

La hinchada del Junior celebrando su primer título en 1977.

La buena racha, sin embargo, se vería interrumpida al año siguiente, cuando el Junior representó a Adefútbol como Selección Colombia en el Sudamericano de Río de Janeiro. Esa decisión provocó una sanción de dos años por parte de la Dimayor, un castigo que terminó rompiendo la relación entre ambas entidades.

A esto se sumó la crisis económica de la época de El Dorado, que golpeó fuertemente al club. Fueron cinco años sin despegar y otros tantos prácticamente desaparecidos. Junior pasó de la élite a las ligas de aficionados, como en sus inicios. No fue sino hasta 1966 cuando, bajo dirigentes como Alberto Mario Pumarejo, comenzó su reactivación.

La llegada de los Char, el verdadero cambio para la historia del Junior

Para entonces, la familia Char ya comenzaba a transformar Barranquilla. En los años 50, Richard Char compró el almacén Olímpico; un año después, el negocio ya daba señales de convertirse en un gigante. En ese momento, Fuad se preparaba para estudiar medicina, pero un accidente alteró el rumbo: terminó administrando el almacén familiar y lo modernizó por completo.

Fuad fue también el artífice de lanzar la Droguería Olímpica No. 2 y, sin darse cuenta, estaba construyendo los cimientos de la Organización Olímpica. Creó Radio Regalos, que luego se convertiría en la emisora Olímpica, y más tarde impulsó negocios como Indunal, Arrocera Olímpica y otros emprendimientos que moldearon la economía barranquillera.

Solo faltaba un paso: el Junior. El equipo atravesaba un mal momento y necesitaba un salvavidas. Adela, esposa de Fuad, fue una de las personas que influyó para que él diera el salto y entrara al mundo del fútbol. Así, el mismo hombre que transformó Olímpica se vinculó a la dirigencia rojiblanca.

Cinco años después, Junior levantó su primera estrella, con figuras como El Pibe Valderrama, Víctor Danilo Pacheco y Julio Comesaña. A partir de ese título, el equipo vivió una época dorada. Fue dirigido por “La Bruja” Verón, quien ejerció como jugador y técnico, y más tarde logró campeonatos con entrenadores como Comesaña (1993, 2018, 2019), Carlos ‘Piscis’ Restrepo (1995), Miguel Ángel “El Zurdo” López (2004), Diego Edison Umaña (2010), José “Cheché” Hernández (2011) y Arturo Reyes (2023).

Grandes hazañas se forjaron en Barranquilla, y Fuad Char fue uno de sus grandes artífices. No escatimó en inversión, buscó fichajes pesados —incluso soñó con James Rodríguez— y devolvió al Junior ese estatus de equipo grande. Hoy, su influencia sigue marcada, con un Junior competitivo, a punto de disputar otra final y con figuras como Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez o Luis “Cariaco” González como símbolos de su era.

