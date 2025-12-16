Cómo llegar al pueblito de Antioquia con el pesebre más impresionante de Colombia, tiene récord Guinness

Entre montañas, buñuelos y calles tranquilas, Venecia se convierte cada fin de año en un destino imperdible gracias a una obra artesanal reconocida en el mundo

Antioquia se ha convertido, en distintas épocas del año, en uno de los escenarios más atractivos de Colombia. En Navidad, incluso, el departamento cobra un protagonismo especial gracias a sus tradiciones y a los imponentes alumbrados que atraen a miles de visitantes. Medellín, su capital, es quizás el ejemplo más claro, pues cada diciembre se transforma en un destino obligado para propios y turistas. Sin embargo, no es el único lugar que vale la pena recorrer en esta temporada. Al suroeste del departamento se esconde un pueblito de Antioquia que brilla con luz propia durante la Navidad.

La ruta para llegar a Venecia, un lugar para conocer en Navidad

Antioquia ya despliega toda su magia decembrina y una parada casi obligatoria es Venecia. Para llegar hasta este encantador municipio, se debe salir por el sur de Medellín, atravesar Sabaneta y tomar la vía que conduce hacia Caldas. En total, son cerca de 58 o 60 kilómetros, dependiendo del punto de partida dentro de la capital antioqueña.

El trayecto puede tomar entre una hora y cincuenta minutos y dos horas, según el tráfico y las condiciones climáticas. Es importante tener en cuenta que se trata de una vía que, en temporada de lluvias, puede verse afectada. Aun así, el recorrido vale totalmente la pena. Los paisajes del suroeste antioqueño son imponentes y, durante el camino, es posible apreciar las pirámides naturales que rodean a este bello pueblito de Antioquia, una postal que anticipa lo especial del destino.

Así es el pesebre más impresionante de Colombia en este pueblito de Antioquia

Cada diciembre, Venecia se convierte en el hogar de uno de los pesebres costumbristas más impresionantes del país. De hecho, ha sido reconocido por el Guinness World Records como el pesebre más grande del mundo en su categoría. Se trata de una obra artesanal deslumbrante, tanto por su tamaño como por el nivel de detalle que la compone.

El pesebre ocupa un área de 365 metros cuadrados y cuenta con cerca de 2.950 figuras y 480 edificaciones, todas elaboradas a mano. Muchas de sus escenas y personajes están inspirados en la historia y la cultura popular colombiana, lo que lo convierte no solo en un atractivo navideño, sino también en una muestra viva de tradición.

|Le puede interesar El proyecto que conectará a Bogotá con La Calera por el aire y quiere acabar con los interminables trancones

Algunas de las piezas que lo conforman provienen de distintas regiones del país, como Ubaté y Caucasia. Aunque su elaboración tiene un costo aproximado de 30 millones de pesos, la entrada para el público es simbólica y cuesta apenas $2.000, lo que permite que más personas puedan disfrutar de esta experiencia única.

Quienes visitan Venecia también pueden aprovechar para disfrutar de un buen buñuelo, un café caliente, recorrer sus tranquilas calles y dejarse envolver por el ambiente navideño. Sin duda, este pueblito de Antioquia se convierte en un destino que vale la pena conocer durante la Navidad, no solo por su pesebre, sino por la calidez y el encanto que lo rodean.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.