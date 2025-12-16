- Del DANE al mundo empresarial: la historia detrás de César Caballero y Cifras & Conceptos

Más de 15 años de disciplina, estudios incómodos y nuevas mediciones digitales explican el ascenso de Cifras & Conceptos como una de las firmas más confiables

Cifras & Conceptos se ha consolidado como una de las firmas encuestadoras más importantes y confiables del país. Sus estudios electorales, la constante innovación metodológica y la creación de paneles de opinión la han convertido en una referencia obligada para entender el pulso de Colombia. A esto se suma una característica poco común en el sector: la capacidad de reconocer errores y pedir perdón cuando ha sido necesario. Detrás de esa disciplina de más de 15 años está su fundador, César Caballero, quien conoce bien el valor del rigor y la persistencia.

César Caballero y su libro 'El poder de las encuestas'.

César creció en un hogar cundi-boyacense, marcado por el trabajo duro. Mientras su padre estudiaba arquitectura en las noches en la Universidad Gran Colombia, durante el día hacía acarreos en Corabastos. Él lo acompañaba hasta el Colsubsidio de la calle 26, desde donde llevaban los mercados. El Plymouth en el que trabajaban solía fallar y, en más de una ocasión, tocó empujarlo. Son recuerdos que aún conserva el multifacético hombre de aquella etapa de su vida.

Así como su padre, su madre también fue un ejemplo de perseverancia. Gracias a un excelente puntaje en el ICFES logró ingresar a la Universidad de los Andes y, años después, a los 62 años, se graduó como psicóloga de la UNAD, demostrando que nunca es tarde para cumplir metas. César, por su parte, ingresó a Los Andes con apenas 16 años, una experiencia que lo enfrentó de golpe a una realidad social muy distinta a la suya.

El estilo de vida de muchos de sus compañeros contrastaba con el suyo, pero ni siquiera ese choque lo detuvo. Con el tiempo se adaptó y, a los 20 años, se graduó como politólogo. Sus primeros pasos laborales los dio junto a Juan Martín Caicedo Ferrer, actual presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, cargo que ocupa desde la fundación del gremio en 2004.

Esa experiencia la combinó con la docencia, dictando clases en la Universidad de los Andes, el Rosario y la Javeriana. Su capacidad, disciplina y persistencia lo llevaron luego a trabajar con Jorge Herrán Cárdenas durante la presidencia de César Gaviria. Más adelante pasó por Planeación Nacional junto a José Antonio Ocampo y posteriormente trabajó con Juan Carlos Ramírez y Cecilia López, una de las economistas y políticas más influyentes del país.

El problema que vivió César Caballero y lo terminó llevando a crear Cifras & Conceptos

Su carrera en el sector público continuó en el DANE, donde llegó a ser director. Sin embargo, una discusión marcó un punto de quiebre que terminó por cerrarle las puertas de la política institucional. Aunque luego fue decano de la Universidad Autónoma de Manizales, César tenía claro que su camino no se limitaba únicamente a la academia.

Personas cercanas, como Fernando Zarama, insistían en que debía explorar el mundo empresarial, aunque al principio no tenía claro si ese era el rumbo que quería tomar. Finalmente se decidió y el 30 de junio de 2007 nació César Caballero Consultoría e Investigación. Durante un tiempo trabajó con Naciones Unidas, pero pronto entendió que el rol de empresario le ofrecía más posibilidades que el de consultor.

Así, el 30 de junio de 2010, la firma cambió su nombre a Cifras & Conceptos. Fue entonces cuando decidió enfocar su empresa en el análisis de la agenda pública, conectando el sector privado con el sector público a través de estudios rigurosos. En las encuestas encontró una herramienta para informar sin privilegiar intereses particulares, con el objetivo de contar la realidad tal como es.

Con los años, el portafolio de la empresa se diversificó. Hoy, además de estudios electorales, realizan el reconocido Panel de Opinión, Polimétrica y otros productos que se han convertido en referencia para medios, analistas y tomadores de decisiones.

Los más influyentes del mundo digital, la última innovación de esta empresa

En su afán por abarcar nuevos territorios, Cifras & Conceptos lanzó recientemente un ambicioso proyecto para identificar y clasificar a quienes realmente influyen en el ecosistema digital del país. Así nació el Certificado de Creadores de Contenido, un ranking basado en un sistema de calificación que evalúa a influencers, medios de comunicación, empresas, fundaciones y otros actores.

Para su elaboración se realizaron 4.053 encuestas en 21 departamentos, se analizaron 3.400 creadores y datos provenientes de 20 canales de distribución. La medición incluyó redes sociales, plataformas de streaming y medios tradicionales.

Con esta certificación, la firma busca ofrecer datos verificados que permitan a los colombianos identificar quiénes son los actores más influyentes del mundo digital en distintos campos. Una nueva apuesta por medir, con rigor, el impacto real de quienes hoy moldean la conversación pública en Colombia.

