- Un ejecutivo colombiano coronó como CEO de la gigante 7-Eleven después se haberse formado en Bavaria

Son cerca de 80.000 tiendas en el mundo las que forman parte de la cadena comercial que estará a cargo del bogotano Mauricio Leyva

Cuando miles de personas entran a comprar un café, un sándwich o cualquier antojo en una tienda 7-Eleven, pocas de ellas imaginan que quien estará al frente de ese enorme negocio será un colombiano. Se trata de Mauricio Leyva, un ejecutivo que construyó su carrera lejos de los reflectores y que ahora acaba de convertirse en el nuevo presidente y CEO de 7-Eleven Inc. para Norteamérica.

7-Eleven.

Su nombramiento fue anunciado por Seven & i Holdings, la casa matriz japonesa de la compañía y se hará efectivo el próximo 1 de agosto. No llega en cualquier momento. La empresa se prepara para celebrar los 100 años de la marca en 2027 y busca modernizar miles de establecimientos en Estados Unidos para mantenerse como líder en un negocio cada vez más competitivo.

Mauricio Leyva, nuevo presidente de 7-Eleven.

Aunque para muchos colombianos 7-Eleven es una marca conocida por películas o viajes al exterior, se trata de un verdadero gigante del comercio minorista. La compañía cuenta con cerca de 80.000 tiendas distribuidas en 19 países y su negocio en Norteamérica es el más importante de su operación global.

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Ahora será Mauricio Leyva quien tenga la responsabilidad de liderar esa red de establecimientos y sacar adelante uno de los planes de crecimiento más ambiciosos de la compañía, que incluye la renovación de más de 7.000 tiendas durante los próximos años, además de fortalecer su modelo de franquicias y mejorar la experiencia de compra de millones de clientes.

El colombiano que pasó por Bavaria antes de llegar al gigante estadounidense

El camino de Mauricio Leyva no comenzó en Estados Unidos. Es administrador de empresas de la Universidad de los Andes y realizó un MBA en Northwestern University.

Sus primeros años profesionales estuvieron ligados a Bavaria y SABMiller, donde empezó a construir una carrera dentro del negocio de consumo masivo.

Con el paso del tiempo fue asumiendo responsabilidades cada vez más importantes. Tras la integración de SABMiller con AB InBev, ocupó diferentes cargos directivos, antes de dar el salto a Grupo Lala en México. Más adelante llegó a Keurig Dr Pepper, una de las compañías de bebidas más grandes de Norteamérica, donde presidió la operación durante los últimos años.

Ese recorrido fue el que terminó convenciendo a Seven & i Holdings de poner en sus manos la presidencia de 7-Eleven Inc., una empresa que mueve cuántos miles de millones de dólares al año y que recibe cuántos millones de clientes diariamente en sus tiendas.

El reto será mayor. Además de fortalecer el crecimiento del negocio, el colombiano tendrá que liderar la transformación de una marca que busca mantenerse vigente frente a nuevos hábitos de consumo y una competencia cada vez más fuerte.

Con este nombramiento, Mauricio Leyva entra al reducido grupo de colombianos que hoy ocupan algunos de los cargos ejecutivos más importantes dentro de multinacionales de alcance mundial. Un recorrido que comenzó en Bavaria y que, después de pasar por algunas de las mayores compañías de alimentos y bebidas del planeta, terminó llevándolo a dirigir una marca que hace parte del día a día de millones de personas.

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