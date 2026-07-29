La mano dura del gerente del Metro de Bogotá con la empresa china que lo construye: nueva multa

Leónidas Narvaez sancionó con $ 358 millones a Metro Línea 1 S.A.S. representada por Ding Wen en Colombia por cuenta de los retrasos en la Estacion 3 de Kennedy

El Metro de Bogotá siguen enfrentando dificultades. A los retrasos en obras complementarias como los acabados de las estaciones, los accesos peatonales y la recuperación del espacio público -que han afectado a comerciantes, peatones y conductores en varios sectores la ciudad- se suman ahora los retrasos en la Estación 3 y, además, una millonaria sanción al concesionario que no cumplió con el cronograma establecido, a pesar de haber obtenido una prórroga de 60 días.

Por incumplimiento en la ejecución del contrato de concesión # 163 de 2019, la Empresa Metro de Bogotá, sancionó al Concesionario Línea Uno del Metro, por los retrasos presentado en la construcción de la Estación Tres de Ciudad Kennedy. De acuerdo con la gerencia de la empresa, en cabeza de Leonidas Narváez, la decisión se tomó porque el Concesionario Metro Línea Uno debió haber terminado las obras el 31 de enero de 2026, según lo estipulado en el contrato.

Sin embargo, no cumplió con dicho plazo. El concesionario, entonces, compró un plazo adicional de 60 días por un valor de $ 1.560 millones, con el objetivo de ponerse al día en la ejecución, pero la nueva fecha, 1 de abril de 2026, tampoco se cumplió.

A partir de ese momento, la Empresa Metro de Bogotá, con el apoyo de la interventoría y por medio de los informes entregados, realizó un proceso de imposición de una multa con el objetivo de que el concesionario diera cumplimiento a la ejecución de las obras de la Estación 3 del Metro, dando plenas garantías al adjudicatario.

Tras determinar que el avance de las obras el 17 de julio de 2026 era apenas del 95,45%, la empresa decidió imponer en primera instancia una multa al Concesionario Metro Línea Uno por un valor de $ 358.497.799, proporcional al retraso establecido, con un faltante de ejecución de las obras de 4,55%.

Ante lo sucedido, la Empresa Metro de Bogotá y la interventoría ejercerán un estricto control de forma permanente, para que se cumplan todas las obligaciones pactadas en el contrato 163 de 2019, con el propósito de que el Metro de Bogotá entre en funcionamiento en los tiempos establecidos.

La Estación 3 de la primera línea del Metro de Bogotá está ubicada en la Avenida Villavicencio entre las Carrera 80D y 80G, muy cerca al parque Metropolitano Cayetano Cañizares. Teniendo en cuenta que la sanción se aplicó en primera instancia, el Concesionario Metro Línea Uno podrá interponer un recurso de reposición, pero además si cumple con la terminación de las obras de la Estación Tres dentro de lo pactado, la sanción no quedará en firme y se libraría de la millonaria multa.

En junio de 2023, la Empresa Metro ya había impuesto una multa al Concesionario por no contar con la no objeción del cien por ciento de los estudios y diseños de detalles principales de la primera línea del metro de Bogotá, por lo cual se hizo efectiva una multa de $812.000.000.

Ante lo sucedido, Metro Línea Uno interpuso una tutela en contra de la Empresa Metro, asegurando que, durante el proceso sancionatorio, no se le otorgaron las debidas garantías. Sin embargo, el proceso administrativo fue confirmado por el Juez 38 civil municipal de Bogotá. al resolver la acción de tutela.

De avanzar la actual sanción, ya serian dos las multas impuestas al Concesionario por incumplimiento en la ejecución de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, lo que podría ocasionar un retraso considerable en la obra de infraestructura vial más importante en la historia de la capital del país.

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