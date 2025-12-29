- Un colombiano y dos ecuatorianos se metieron entre los 100 jugadores más caros del mundo ¿Quiénes son?

El 2025 fue un año bastante movido para el fútbol en Latinoamérica. Aunque suele ser habitual que brillen figuras de Argentina, Brasil y Uruguay, otros jugadores del continente lograron meterse en la conversación. Ya se conoció el listado de los 100 mejores jugadores del mundo y entre ellos aparece un colombiano y dos ecuatorianos.

Aunque para algunos pueda ser bastante obvio de quiénes se trata, si no ha seguido de cerca el fútbol en los últimos meses, le contamos cuáles son esas figuras de este lado del mundo que lograron destacarse a nivel global.

El colombiano y los ecuatorianos que brillaron en la lista de los 100 mejores jugadores

Para nadie es un secreto que desde que Luis Díaz dio el salto de Inglaterra a Alemania no ha dejado de ser noticia. El guajiro llegó al Bayern Múnich por 75 millones de euros, con un salario cercano a los 7,4 millones de euros por temporada. Esta cifra lo convirtió en uno de los jugadores mejor pagos de la Bundesliga, un reto al que ha sabido responder dentro del campo.

El colombiano ya ha disputado 20 partidos con el club alemán, en los que ha aportado 13 goles y 7 asistencias. De esta manera, Díaz se prepara para enfrentar un nuevo Mundial en 2026, siendo hoy el jugador más caro de Colombia y el único del país que logró colarse en la lista de los 100 más valiosos del mundo.

Sin embargo, no es el único latinoamericano que aparece en los primeros lugares del ranking. De hecho, el colombiano se ubica por debajo de figuras como Moisés Caicedo, quien actualmente milita en el Chelsea de Inglaterra y es considerado uno de los mejores mediocampistas del equipo.

El ecuatoriano tiene un valor de mercado cercano a los 110 millones de euros, aunque los ‘Blues’ pagaron 116 millones por él para sumarlo a sus filas. Su carrera lo ha llevado por clubes de Ecuador, Bélgica e Inglaterra, y hoy es uno de los grandes referentes de la selección ecuatoriana.

Pero Caicedo no es el único jugador de su país que figura en el listado de los 100 más valiosos del mundo. Junto a Luis Díaz y Moisés Caicedo aparece William Pacho, un defensor que ha sabido aprovechar su paso por el París Saint-Germain. Con apenas 24 años, se ganó la titularidad en el equipo parisino y hoy su valor alcanza los 70 millones de euros, cifra que, según Transfermarkt, lo ubica incluso por encima del colombiano.

Este ecuatoriano ha pasado por equipos de su país, Bélgica, Alemania y Francia, y se ha consolidado como una de las grandes apuestas de Ecuador para tener una buena participación en el próximo Mundial, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Habrá que ver cómo este colombiano y estos dos ecuatorianos continúan su desarrollo en sus respectivos clubes y si sus valores de mercado dan nuevas sorpresas durante 2026.

