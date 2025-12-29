- Cuáles son los centros comerciales que reinan en Medellín, fueron los más visitados del año

La capital de Antioquia se sigue consolidando en el país como uno de los mayores atractivos urbanos. Sus espacios culturales, escenarios para eventos, oferta gastronómica y también sus centros comerciales hacen parte de esos encantos. Y es que estos malls se han convertido en protagonistas de la ciudad, moviendo no solo millones en ingresos, sino también posicionándose como algunos de los lugares más visitados de toda la urbe.

Medellín no es la excepción y por eso hoy hay varios centros comerciales que mandan en el sector de las visitas. Le contamos de cuáles se trata y cómo han logrado convertirse en verdaderos polos de atracción para locales y turistas.

Estos han sido los centros comerciales de Medellín que más visitaron en 2025

Es cierto que el año aún no termina, pero ya existe un balance que permite identificar a los reyes del sector. Todo apunta a que el centro comercial más visitado de Medellín es Viva Envigado, y no es para menos. Este impresionante mall es uno de los más grandes de Colombia y su oferta se amplía y renueva con regularidad.

Durante este año, por ejemplo, presentó una montaña rusa dentro de su zona de entretenimiento, una apuesta que llamó la atención de miles de visitantes. Se estima que Viva Envigado puede recibir cerca de 30 millones de personas al año, una cifra que lo pone en lo más alto del listado.

|Le puede interesar Cuál es el centro comercial que fue seleccionado como el de mejor decoración navideña en Colombia

Pero no es la única estrella paisa. A la conversación también entra El Tesoro, que de hecho fue uno de los centros comerciales con mayores ingresos durante 2024. Su ubicación en El Poblado ha sido clave para su éxito, convirtiéndose en la opción preferida de muchos para hacer compras, disfrutar de su variada oferta gastronómica o simplemente pasar el día. El Tesoro además se destaca por contar con su propio hotel, con vistas privilegiadas de la ciudad, y un complejo médico de alta calidad.

Centro Comcercial El Tesoro.

A la lista se suma un complejo que comparte nombre con uno de los malls más importantes de Bogotá: el centro comercial Santa Fe. Este lugar, que suele recibir alrededor de 10 millones de visitantes al año, cuenta con una amplia variedad de marcas nacionales e internacionales, además de una oferta diversa de entretenimiento. Su ubicación estratégica lo ha convertido en un punto de encuentro clave para miles de personas.

Centro Comercial Santa Fe Medellín

Si bien estos son los centros comerciales que más visitantes reciben en Medellín, hay otros que no se pueden dejar de lado. Entre ellos se encuentran Unicentro Medellín y el centro comercial Oviedo, dos referentes tradicionales de la ciudad. Así, estos cinco lugares se consolidan como los reyes de las visitas en la capital antioqueña, aunque todavía habrá que esperar para ver si El Tesoro repite como uno de los de mayores ingresos de la ciudad.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.