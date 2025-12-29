La razón por la que Suso 'El Paspi' saldrá del aire tras 15 años en la televisión colombiana

El programa dominical de Caracol se despedirá de la audiencia luego de más de una década, desde sus inicios en Telemedellín.

Durante años, para muchas familias colombianas el domingo en la tarde tenía una rutina clara: sentarse frente al televisor y reír con las ocurrencias de Suso el Paspi. Ese espacio cotidiano, que mezclaba humor, invitados famosos y un lenguaje popular reconocible, llegará pronto a su fin. La salida de The Suso’s Show del aire confirma el cierre de una etapa que acompañó a varias generaciones.

La decisión fue confirmada a finales de diciembre, cuando se conoció que Dany Hoyos, creador e intérprete del personaje, presentó su renuncia a Caracol Televisión. Según su equipo de prensa, no existieron conflictos contractuales ni diferencias internas con el canal, sino una determinación personal de concluir el proyecto televisivo que durante más de una década lideró la franja dominical.

En un comunicado oficial, el entorno del comediante explicó que Hoyos inicia una nueva etapa profesional bajo su propio nombre. El mensaje fue claro: el artista busca recorrer nuevos caminos creativos sin el personaje que lo hizo masivamente conocido, al menos en la televisión abierta. La intención es concentrarse en otros formatos y escenarios distintos a la pantalla chica, como el impulso de su librería "Te Creo" y sus proyectos centrados en la salud mental.

La importancia de Suso 'El Paspi' para la TV colombiana

The Suso’s Show llegó a la señal nacional en 2011, luego de consolidarse como un éxito en Telemedellín. Desde entonces, se convirtió en uno de los talk shows de humor más estables del país. Por su icónico sofá pasaron deportistas, músicos, actores y figuras públicas, que aceptaban el juego de preguntas incómodas y bromas cargadas de “chuspa”.

A lo largo de 15 años, el programa mantuvo una fórmula reconocible: humor blanco, referencias a la cultura popular y un universo propio alrededor de la familia ficticia de Suso. Esa cercanía fue clave para construir una audiencia fiel que lo acompañó semana tras semana.

Para Caracol Televisión, la salida del programa implica reorganizar una franja que durante años contó con un líder consolidado. Aunque aún no se anuncia su reemplazo, la despedida de Suso marca uno de los cambios más significativos en la programación dominical reciente.

