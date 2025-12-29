Las apuestas del gremio ganadero para frenar la deforestación en la Amazonía

Proyectos de restauración, acuerdos de cero deforestación y una ley de ganadería sostenible buscan cambiar el rumbo del sector en regiones críticas del país

Diversos estudios coinciden en que la ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante inicial de la deforestación, sino una actividad que se establece posteriormente sobre áreas ya deforestadas, como parte de procesos de ocupación y consolidación del territorio (FAO, 2018; IDEAM, 2023).

Así lo declaró de manera contundente José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), quien agregó que “señalarla como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales puede llevar a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas”.

Citando documentos y estudios de reconocidas instituciones, manifestó que la evidencia disponible indica que la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales, entre los que se destacan:

El acaparamiento y la especulación de tierras

La apertura ilegal de vías y carreteras

La débil gobernanza y control del uso del suelo

Procesos de colonización no planificada

La presencia de economías ilegales y conflictos por la tierra

(IDEAM, 2023; DNP, 2020; IPBES, 2019).

Los novillos son introducidos después de tumbar bosque; no son ganaderos

“En este contexto -afirmó- los tenedores de ganado introducen los novillos de manera posterior a la deforestación, utilizada como una estrategia de ocupación de bajo capital, que permite mantener el uso productivo del suelo y, en muchos casos, formalizar o justificar la posesión del predio. Es decir, el bosque ya fue removido cuando la actividad ganadera se instala, por lo que confundir causa y efecto distorsiona la comprensión del problema” (FAO, 2021).

El dirigente gremial sostuvo que este enfoque es consistente con análisis territoriales que muestran que la pérdida inicial de bosque responde más a decisiones de control del territorio que a decisiones productivas. “La ganadería extensiva aparece entonces como una consecuencia de la deforestación y no como su origen estructural” (Murillo et al., 2020).

Dijo además, que generalizar el señalamiento sobre la ganadería invisibiliza un hecho clave: no toda la ganadería es igual. La literatura técnica demuestra que sistemas ganaderos sostenibles y silvopastoriles pueden:

Incrementar la cobertura arbórea en paisajes productivos

Mejorar la conectividad ecológica

Reducir la presión sobre el bosque natural

Aumentar la captura de carbono en suelo y biomasa

Mejorar la productividad por hectárea, reduciendo la expansión horizontal

(CIPAV, 2019; FAO, 2017; IPCC, 2022).

La ganadería es la herramienta contra la deforestación, no el problema

Desde este enfoque, Lafaurie Rivera indicó que la ganadería puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje, siempre que exista acompañamiento técnico, ordenamiento territorial, incentivos adecuados y control efectivo sobre la deforestación ilegal. “Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles”.

Explico que la deforestación en Colombia es, ante todo, un problema territorial y de gobernanza, no exclusivamente sectorial. “Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales” (DNP, 2020; FAO & BID, 2022).

“Solo desde una comprensión completa y basada en evidencia científica será posible diseñar soluciones reales y duraderas para la Amazonía y para el país”, anotó el alto ejecutivo quien reveló un informe de InSight Crime en donde se alerta por la presencia de organizaciones criminales que están afectando la Amazonía, en lo ambiental y a los pueblos indígenas no contactados que allí viven.

El crimen organizado es el que amenaza a la Amazonía

“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación.

Sostiene que la cuenca del Amazonas es el hogar de alrededor del 95 por ciento de los pueblos indígenas que viven en aislamiento, con un estimado de 124 grupos viviendo solo en Brasil, según un informe reciente de Survival International, una organización no gubernamental que trabaja con pueblos indígenas en todo el mundo. Aunque comúnmente se les llama no contactados, son conscientes del mundo exterior, y la mayoría ha tenido algún tipo de contacto con él, pero eligen vivir en aislamiento.

El documento de este centro de pensamiento manifiesta que “Las regiones con las mayores concentraciones de estas comunidades se han convertido en territorios codiciados para las redes criminales y grupos armados, pues ofrecen acceso a lucrativos recursos naturales y oportunidades para llevar a cabo operaciones lejos del alcance de las autoridades”.

También expresa que algunos de los actores criminales son grupos armados sofisticados y poderosos, como el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) de Brasil, que delinquen a través de las regiones fronterizas amazónicas de Brasil, o grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que invaden tierras indígenas tanto en Colombia como en Venezuela.

Sobre la actividad del narcotráfico en la Amazonía, InSight Crime sostiene que “Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”.

La investigación del centro de pensamiento agrega que la amenaza criminal de más rápido crecimiento en muchas de las tierras de pueblos no contactados es la minería ilegal, que se está expandiendo por la Amazonía en un auge impulsado por los altísimos precios internacionales del oro.

“Realizada con retroexcavadoras que derriban árboles y dragas que revuelven ríos, la minería impulsa la deforestación y degradación de bosques y contamina el agua y los suministros de alimentos, especialmente por el mercurio usado en el procesamiento. También genera violencia, ya que grupos armados y prospectores locales protegen sus intereses a punta de bala”, denuncia.

Acciones concretas del gremio ganadero en beneficio de la sostenibilidad

Por su parte, Manuel Gómez Vivas, director de Sostenibilidad de FEDEGÁN, recordó que el gremio ha venido impulsando desde hace más de 15 años la ganadería sostenible, donde, la gestión del conocimiento a través de herramientas de extensión y asesoramiento rural, permiten integrar el conocimiento tradicional de los productores, con el conocimiento técnico y científico, encaminado en lograr sistemas productivos eficientes y responsables con el manejo de los recursos naturales.

“Un ejemplo de ello fue el proyecto ‘Economía por servicios y productos no maderables del bosque en predios ganaderos’, implementado por FEDEGÁN y apoyado por la cooperación alemana GIZ a través del programa ProRural, el cual se llevó a cabo en 40 predios de los municipios de San Martín, Mapiripán, Puerto Rico y Vista Hermosa, del departamento del Meta.

“En esta iniciativa se demostró que es posible conservar y producir, al integrar sistemas y prácticas sostenibles, con corredores de conectividad y diversificación productiva, donde, además de sembrar más de 20.000 árboles se logró la conservación de alrededor de 4251 hectáreas de bosque y 662 hectáreas en restauración. Aunado a lo anterior, se realizó la identificación y reconocimiento de productos y servicios no maderables del bosque, los cuales se convierten en otras alternativas de negocio que acompañan a la ganadería y que juegan un rol determinante en las economías rurales familiares”, agregó.

El experto también indicó que FEDEGÁN y alrededor de 50 empresas del sector ganadero, son firmantes de los Acuerdos Cero Deforestación, alianzas público-privadas voluntarias comprometidas con la reducción y el freno de la deforestación y la transformación positiva en las cadenas de valor.

“De igual forma, la Federación ha venido impulsando y apoyando el proyecto de ley sobre Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, el cual busca fortalecer la trazabilidad, promover la sostenibilidad ambiental y garantizar la no deforestación como principios rectores de la ganadería colombiana, siendo la interoperabilidad de los sistemas de información relacionados con la trazabilidad bovina y la deforestación, uno de los puntos centrales de este proyecto de ley”, concluyó Gómez Vivas.

*Con información suministrada por Fedegán.

