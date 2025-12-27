- El paisa que ha hecho una fortuna con obras de Botero ahora busca la presidencia representando a la derecha radical

Desde Cartagena, rodeado de valiosas obras en su hotel, Santiago Botero a través de sus redes sociales se ha convertido en un provocador sin pelos en la lengua

Santiago Botero Jaramillo decidió lanzarse a la Presidencia desde comienzos del año y contrató a una experta en redes para darse a conocer, marcando el tono de su campaña con frases provocadoras que acompañan sus propuestas como la de, si él fuera presidente no hubiera dejado vivo al adolescente que le disparó a Miguel Uribe Turbay. A su vez, Santiago Botero es uno de los grandes coleccionistas de obras de Fernando Botero, que conserva en su hotel de Cartagena.

Para que sus expresiones circulen en redes y construir su imagen de radical de derecho contrató a una de las grandes expertas en redes, se trata de la santandereana Luisa Olejua, quien probó su éxito en la campaña presidencial del ingeniero Rodolfo Hernández quien logró llegar a segunda vuelta en las elecciones en las que salió vencedor Gustavo Petro.

Igual ocurrió con Alejandro Eder, quien sorprendió con su triunfo en la Alcaldía de Cali, a quien seguía asesorando hasta que aceptó la jugosa propuesta económica de Santiago Botero Jaramillo para trasladarse a Cartagena y construir su imagen en X, Instagram y TikTok- con post como estos.

El respaldo económico que tiene Santiago Botero Jaramillo es robusto y buena parte se ve en su colección de obras de Fernando Botero, en la que invirtió una vez vendió su holding financiero SBO que le dio una gran liquidez.

Aunque no hay un dato exacto de cuántas obras de Fernando Botero tiene en su poder, diferentes videos que circulan en redes sociales han mostrado que en la sala de su apartamento se da el lujo de colgar a la Dolorosa, una Virgen María llorando pintada por el maestro Botero en 1965, la cual está valorada en aproximadamente $4.500 millones de pesos.

Como buen comerciante, Santiago Botero se las ingenió para sacarle un provecho extra a su colección de obras. Entonces, se compró una casa colonial del siglo XVII en una de las zonas más exclusivas de Cartagena, donde puso un hotel de lujo en el que se exhiben algunas de las obras de su colección. Esto con el fin de que los huéspedes aprecien las obras y si se interesan las puedan comprar. Además, si las personas no cuentan con el dinero suficiente para comprar alguna pintura o escultura, también se les ofrecen diferentes métodos de crédito por medio de lo que el empresario denominó el Banco del Arte.

Dentro del hotel no solo se pueden apreciar pinturas y esculturas de Fernando Botero, también hay obras del pintor surrealista Alejandro Obregón, del colombiano David Manzur y, por supuesto, de la artista emergente Manuela Echeverri, quien es la encargada de toda la curaduría del arte que se exhibe en Casa Santiago Botero y también es la esposa de Santiago Botero, la cual se ha visto envuelta en varios escándalos, después de que Nicolás Maduro le enviara calurosos agradecimientos por haberle regalado una de sus pinturas. Por su parte, la artista, dijo no tener nada que ver con el asunto.

El hotel Casa Santiago Botero cuenta únicamente con cinco habitaciones. La principal es la Suite Maestra, ubicada en el primer piso, su gran atractivo es una ducha que está puesta al aire libre. Una noche en esta habitación cuesta $2.800.000 en temporada baja. La opción más económica es la Suite Altillo, una acogedora habitación que exhibe una pintura con el rostro de Frida Kahlo, la noche cuesta $1.300.000.

El interés que ha tenido Botero Jaramillo por el arte no es más que un mero atractivo económico, pues ha dejado claro en varias entrevistas que las obras de arte son activos con muy buenas rentabilidades. Incluso aconseja a la gente a ver la compra y venta de obras de arte como un método de inversión.

Adicional a esto, en una entrevista que Santiago Botero dio para la W Radio, aseguró que su campaña presidencial la va a financiar con la venta de algunas de las obras de su colección privada. Sin embargo, no dijo cuáles.

La apertura del hotel de lujo en Cartagena fue un éxito y Manuela junto a Santiago crearon la firma cultural llamada MAS, según ellos, la primera letra y la última corresponden a las iniciales de sus nombres y la letra del medio hace referencia a ‘Amor al Arte’.

Con este proyecto en marcha abrieron una segunda galería de arte en una antigua casa inglesa al norte de Bogotá, la cual llamaron Casa MAS, donde han realizado diferentes actividades, exposiciones y conversatorios en torno al arte. Su exposición más famosa hasta el momento fue la llamada “Más que volumen” en honor al maestro Fernando Botero, la cual contó con el apoyo de la Galería Duque Arango.

