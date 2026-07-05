Un colombiano manda en el negocio de las apuestas en línea que se disparó con el Mundial

Jaime Esparza está detrás de Betplay con 1.5 millones de jugadores y 4 millones de apuestas diarias, se pelea el negocio con una empresa paisa y dos extranjeras

Cuatro empresas apuestas, dos colombianas y dos extranjeras mandan en el negocio de las apuestas en línea en Colombia y sus ventas se han disparado con el mundial: BetPlay, Wplay, Codere y Rushbet. Estas concentran el 87.8% del mercado.

Este gran negocio de plataformas electrónicas dio para facturar cerca de $34.5 billones al año. Los apostadores se quedan con el 94% de lo apostado, que se reparte en premios, y Coljuegos (la entidad pública encargada de administrar el monopolio rentístico) es una de las grandes ganadoras, con un recaudo en derechos de explotación de $310.000 millones. El excedente son las ganancias.

BetPlay del colombiano Jaime Esparza, el líder indiscutible

Con cuatro millones de apuestas diarias y 1.5 millones de jugadores activos, la plataforma BetPlay, la marca insignia de Corredor Empresarial en Línea S.A., que hace parte del holding empresarial Grupo Gelsa (Grupo Empresarial en Línea), maneja más de la mitad del negocio (51.43%) en el país.

El colombiano Jaime Esparza Rhenals fundó el Grupo Gelsa hace casi veinte años. Llegó lejos, empezó vendiendo chace en Fontibón y vio en 2006, la oportunidad de juntar varios loteros y chanceros en Bogotá y Cundinamarca para incursionar en juegos novedosos. Gelsa es conocido principalmente por operar la red de servicios Paga Todo.

Esparza, además de presidente del Grupo Gelsa, es el líder y CEO del Grupo JER, estructura que maneja la red de juegos y servicios SuRed con cobertura en los 32 departamentos del país, gestiona la marca BetPlay, es dueña de las firmas Nekobet, BetProy y StarPlay, administra el popular juego SuperAstro y ofrece también servicios de apuestas en línea en mercados de Colombia, Ecuador, Panamá y El Salvador.

Después de la eliminación de la Selección Colombia en Rusia 2018, Betplay se convirtió en uno de los patrocinadores del equipo con James Rodríguez como embajador de la marca

BetPlay es el patrocinador oficial de la Selección Colombia de Fútbol desde 2019, y tiene a James Rodríguez como su embajador de marca. Está también detrás de la organización de eventos masivos para disfrutar la Copa Mundo, en acuerdo con viejos conocidos como es SuperGiros y a red de servicios de Cesar. Esparza logró a través de una alianza con la Dimayor, ser el patrocinador principal de la liga de fútbol profesional hasta el año 2029.

Wplay una empresa paisa que supo aliarse con extranjeros

Wplay tiene el hito histórico de haber sido el primer operador en recibir una licencia de juego en línea por parte de Coljuegos, otorgada en junio de 2017. Propiedad de Aquila Global Group, la compañía tiene su sede principal en el Centro Comercial Monterrey de la ciudad de Medellín. Su dirección y propiedad están a cargo del economista de la Universidad de Medellín, Julio César Tamayo Betancur, en sociedad con el empresario israelí Moshe Asraffue.

El crecimiento y la estabilidad operativa de Wplay se han apalancado en la firma de acuerdos de base tecnológica con aliados internacionales, entre los que destacan ORYX Gaming (perteneciente a la canadiense Bragg Gaming Group), Greentube (la división interactiva de la multinacional austríaca Novomatic) y Nuvei Corporation para la gestión segura de sus pasarelas de pago.

Los reyes de los casinos han avanzado en las apuestas con Codere Online

Los españoles de Codere también pesan en el negocio de las apuestas en línea. Con casi 50 años de fundada por los hermanos Luis Javier y José Antonio Martínez Sampedro, llegó al país en 1984 a través del juego de Bingo, al que le siguieron con Tragamonedas y Casinos.

Con la adquisición del casino Crown Cali los españoles de Codere entraron al negocio que hoy dominan con presencia en 130 municipios

Una movida clave fue la compra en 1999 del casino Crown Cali, el más grandes del país. Se expandió a Bogotá con CrowN Palatino, CrowN San Rafael y Mundo Fortuna Multicentro y tienen ya presencia en 130 municipios del país. Aunque el grupo opera salas físicas en siete países, su división de juego online (introducida en Colombia en 2017) se concentra en España, México, Colombia, Panamá y Argentina. Se trata de un mega negocio en el que tienen participación 84 fondos de inversión.

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Entraron a la bolsa tecnológica Nasdaq con Codere Online en diciembre de 2021, reportando ingresos récord el año pasado de €224.1 millones, un crecimiento impulsado principalmente por el mercado mexicano que aumentó un 31%.

Una poderosa empresa gringa, Rushbet, también juega duro en Colombia

El último jugador de este cuarteto ganador es Rushbet.co, empresa operada por Rush Street Interactive Colombia, que llegó a Bogotá hace casi diez años. Fue la primera norteamericana en entrar al mercado de apuestas deportivas en línea en América Latina.

En 2022, la multinacional designó formalmente a Colombia como su centro de operaciones principal para la región con oficinas en Bogotá y un centro tecnológico en Medellín. La firma es una subsidiaria directa de Rush Street Interactive (RSI), corporación fundada en Chicago en 2012 por los expertos del sector Neil Bluhm, Greg Carlin y Richard Schwartz.

Las apuestas en Colombia pesan en los ingresos de RSI que cotiza en la Bolsa de Nueva York y registró ventas globales de USD 1.134 millones. Su negocio en el país reportó un crecimiento del 66% en sus ingresos brutos.

Tras el retiro de Greg Carlin a mediados de 2022, Richard Schwartz asumió la dirección general como CEO global de la firma. Por su parte, el presidente de la junta directiva, Neil Bluhm, es un reconocido magnate inmobiliario estadounidense y socio de Midwest Gaming & Entertainment, quien además posee participaciones accionarias en los equipos profesionales Chicago Bulls y Chicago White Sox, con una fortuna neta estimada por la revista Forbes en USD 9.700 millones.

Las 16 casas de apuestas en línea autorizadas por Coljuegos para operar en el país, con estas 4 a la cabeza, siguen haciendo millones mientras el Mundial avanza hacia las rondas finales.

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