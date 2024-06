Un colegio público en el sur de Bogotá entre los mejores del mundo donde estudió Daniel Briceño 

.Publicidad.

El concejal Daniel Briceño, uno de los más críticos del gobierno Petro que sacó la mayor votación precisamente por sus denuncias de contratación y nombramientos desde el mismo 7 de Agosto de 2022, viene de un origen muy humilde. El último escándalo que acaba de destapar es el de Andrés Sarabia, el hermano de la poderosa directora del Dapre, quien pasó de ganar $6 millones como asistente del representante a la Cámara del Partido Verde Andrés Osorio a darse la gran vida. Un cambio visible por cuenta del superpoder de su hermana Laura en el gobierno Petro.

Desde el 1 de agosto de 2022 hasta marzo de 2023 Andrés Felipe Sarabia Torres hermano de Laura Sarabia se ganaba 6 SMMLV como asistente del representante a la Cámara del Partido Verde Santiago Osorio.



Hoy viaja en avión privado a conciertos de Karol G.

Tanto Andres como Laura Sarabia estudiaron en el Gimnasio de la Fuerza Aérea tal como aparecen en este álbum familiar publicado en redes por el papá de ambos Octavio, un ex suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Luego continuaron sus estudios siempre vinculados al mundo militar.

Daniel Briceño y su colegio La Giralda al que quiso visitar

Su mamá lo sacó adelante sola y por esas mismas circunstancias estudió en varios colegios públicos pero se graduó en La Giralda en el barrio las Cruces en la Localidad de Santa Fe. Con el apoyo de toda la familia estudió derecho en El Externado.

El Colegio La Giralda está postulado entre los mejores del mundo en los World’s Best School Prizes de la organización T4 Education, por su compromiso con el medio ambiente y promover estilos de vida saludables. Cada año esta red global de profesores destinan USD 250.000 como premio para los colegios más destacados en distintas categorías, repartiendo de a USD 50.000 para el ganador de cada categoría, logrando visibilizar iniciativas escolares que marcan la diferencia. No le pone el foco a los colegios famosos y costos que por lo menos en Bogotá, no son los que marcan la pauta.

Además de las acciones por el medio ambiente tienen otras cuatro que son colaboración con la comunidad, innovación, superación de la adversidad y fomento a una vida sana. No es primer vez que un colegio colombiano queda entre los finalistas. El concejal de Bogotá quiso hacerle un homenaje a su colegio y grabó este video mientras realizaba la visita.

Estuve en el barrio Las Cruces en el Colegio en concesión La Giralda del cual me gradué.



Los colegios en concesión son mejores que los colegios públicos normales.



La Giralda fue seleccionado entre los 10 mejores del mundo en promoción de vida saludable.



😎 pic.twitter.com/RB0IPa0QXt — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 17, 2024

La Giralda no fue el único colegio ganador

Pero no fue La Giralda, el único colegio reconocido. También lo fue la Institución Educativa Comercial de Envigado que, también es público y compite en la categoría Acción Ambiental contra otros 9 colegios del mundo. El orgullo de la I.E. Comercial de Envigado es mucho porque no es la primera vez que sus proyectos son reconocidos. De las ocho veces que se han postulado al premio nacional Inventor Colombiano se han llevado el primer lugar en cinco ocasiones, cuatro de ellas consecutivas, con la última en diciembre de 2023. Y han sido premiados en otros espacios.

Dos años consecutivos con reconocimientos para colegios colombianos

En 2023, esta misma organización incluyó entre sus 10 candidatos para la categoría de ‘Acciones por el Medio Ambiente’, misma en la que está compitiendo ahora el colegio de Envigado, a la Institución Educativa Municipal Montessori de Pitalito en el Departamento del Huila. Este centro educativo logró pasar el filtro para llegar a estar entre los 3 finalistas y terminó siendo el vencedor absoluto entre todos los colegios del mundo, con lo cual fueron merecedores del premio de USD 50 mil.

Ahora, tanto la Comercial de Envigado como la Giralda de Bogotá tratarán de emular lo hecho por el Montessori de Pitalito, pero no será sino hasta septiembre que sabrán si están entre los tres finalistas y hasta octubre que se anunciará el ganador definitivo de sus respectivas categorías. Compiten con colegios de otros países como España, Emiratos Árabes, Singapur, Guatemala, Líbano, Indonesia, Brasil, India y Bélgica.

Vikas Pota, fundador y CEO de T4 Education, manifestó que el premio en el que hoy son finalistas celebra las “escuelas extraordinarias que están transformando vidas y dando forma a un futuro mejor para la educación”. Asimismo, indicó que en septiembre próximo se darán a conocer los tres mejores de cada categoría y que los ganadores serán anunciados en noviembre de este año.

