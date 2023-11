Un colegio de Pitalito compite por ser el mejor del mundo por sus lecciones frente al medio ambiente

T4 Education es una organización que busca crear una gran red global de profesores para mejorar la educación. Por eso, promueven muchas iniciativas y entre ellas se destaca la creación de los World’s Best School Prizes, premios para exaltar la excelencia educativa y reconocer los mejores colegios del mundo.

Cada año, los World’s Best School Prizes destinan USD 250.000 dólares para premiar a las Instituciones Educativas más destacadas con base en cinco parámetros previamente definidos: colaboración con la comunidad, acciones por el medio ambiente, innovación, fomento a una vida sana y superación de la adversidad.

En este proceso, primero publican una lista de 10 finalistas para cada categoría, luego la reducen a 3 y finalmente, en una ceremonia especial, anuncian a los orgullosos ganadores. Cada uno se lleva USD 50.000, es decir, cerca de $ 200 millones de pesos.

En una de estas categorías, específicamente en la de acciones por el medio ambiente, hay un colegio colombiano en la carrera por llevarse el gran premio. Se trata de la Institución Educativa Municipal Montessori de Pitalito (Huila), la cual ha sido reconocida por desempeñar un papel activo en la lucha contra la crisis climática al mitigar los efectos negativos de la expansión cafetera en su territorio.

El Montessori no fue el único colegio colombiano que compitió en estos World’s Best School Prizes, puesto que el Colegio Campestre Ical de Chía (Cundinamarca), alcanzó a entrar en la lista de 10 finalistas para la categoría de superación de la adversidad gracias a tener un enfoque inclusivo para las personas con discapacidades. Lastimosamente, no pudo meterse entre los 3 finalistas, cosa que sí logró un colegio de Reino Unido, uno de India y uno de Israel.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, no tardó en dar a conocer que el colegio de Pitalito quedó entre los finalistas del World’s Best School Prizes:

Y la organización tampoco tardó en agradecerle por compartir el hecho:

Thank you, @AuroraVergaraF1, for sharing the news of the exciting World's #BestSchoolPrizes 2023 Winning Ceremony!



Best of luck to all of our #StrongSchools who are waiting to find out if they have been selected as the World's Best School!



Join us: https://t.co/RoeFLhASYj https://t.co/QpXKlojI3e