- Un barco de bandera de Liberia rompió récord de Buenaventura trajo 2.655 contenedores

En un solo barco llegó la carga más grande que se ha recibido en el país, de la empresa MSC y traía desde carros, alimentos y otras mercancías

La llegada del barco MSC Orsola al puerto de Buenaventura marca un hito en el comercio marítimo del país. Este portacontenedores de gran tamaño tiene la capacidad de movilizar 16.550 TEU, que significa transportar aproximadamente entre 350,000 y 400,000 toneladas. Equivalente de forma aproximada a la mitad del peso del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, en Dubái. El barco navega con la bandera de Liberia.

El MSC Orsola arribó a Buenaventura con maquinaria, vehículos y productos de consumo, entre otros bienes. Durante su operación en el puerto, se movilizaron cerca de 2.655 contenedores, lo que refleja la magnitud de su carga y la relevancia de esta escala para la logística nacional.

La embarcación provenía de Sines, en Portugal, y atracó en el muelle 9 del puerto de Buenaventura. Tras su paso por Colombia, continuará su ruta hacia el puerto del Callao, en Perú, fortaleciendo así la conexión entre distintos mercados internacionales.

El MSC Orsola fue construido en 2023 por la compañía china Dalian Shipbuilding Industry, liderada por Han Dongwang. Actualmente, opera bajo la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), una de las organizaciones más reconocidas del sector a nivel global.

MSC tiene su sede principal en Ginebra, Suiza, y cuenta con una sólida estructura directiva. Su fundador es el capitán Gianluigi Aponte, acompañado por Diego Aponte como presidente del Grupo y Soren Toft como director ejecutivo. Juntos lideran la estrategia global de la multinacional.

La compañía dispone de una flota que oscila entre 900 y 1.000 buques de carga, incluyendo el MSC Orsola, y emplea a cerca de 200.000 personas en distintos países. Parte de su éxito radica en su constante expansión, incluso en contextos desafiantes como la pandemia, cuando sus decisiones fueron consideradas arriesgadas pero estratégicas.

En Colombia, el representante legal de MSC es Daniel Cundy Sedan, quien ha ejercido como gerente durante varios años, liderando las operaciones de la compañía en el país.

La llegada de este tipo de embarcaciones fortalece la competitividad del puerto de Buenaventura y posiciona a Colombia como un actor relevante en el comercio marítimo internacional.

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