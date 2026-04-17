- El centro financiado por Luis Carlos Sarmiento Angulo sigue imbatible en sus estudios para combatir el cáncer

Aunque CTIC en cabeza del medico Rafael Sánchez Paris lidera los trabajos de investigación la Fundación Santa Fe y la Clínica Cardio Vid no se quedan atrás

Bajo la dirección ejecutiva del cirujano Rafael Antonio Sánchez Paris, el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC) ha consolidado su liderazgo en el sector de las ciencias de la salud al alcanzar el primer lugar en Colombia dentro del Nature Index, un indicador internacional que mide la producción científica a partir de publicaciones en revistas de alto impacto.

Antes de ser director ejecutivo de CTIC, Sánchez Paris se desempeñó durante varios años como director general de la Clínica el Bosque, y luego fue nombrado rector de la Universidad del Bosque (2014-2018). En 2019 asumió la presidencia de Los Cobos Medical Center, en Bogotá.

Con este reconocimiento, CTIC se posiciona como una de las principales generadoras de conocimiento científico en el país, y destaca su relevancia en la comunidad académica global. La excelencia académica del CTIC se ve respaldada por una red de colaboración científica que para las publicaciones analizadas contó con la colaboración prestada por siete prestigiosas instituciones internacionales: el MD Centro Anderson de Cáncer adscrito de la Universidad de Texas, el Instituto Nacional de Cancer (INCan) en México, el Instituto Gustave-Roussy en Paris, la Universidad de Harvard y el Instituto de Salud Catalán, así como una institución nacional, la Clínica Universitaria Colombia propiedad del grupo español Keralty.

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El ranking que posiciona a la Clínica Mayo como la mejor del mundo, ubica a CTIC en la posición 39 en Sur América, seguida de la Fundación Santa Fe de Bogotá en la posición 41, la Clínica Cardio VID (anteriormente Centro Cardiovascular Colombiano Clínica Santa María) en Medellín en la aposición 63, y el Hospital Universitario San Ignacio en la posición 66.

El Nature Index realiza todos los años un seguimiento de los artículos de investigación primaria de 145 revistas de ciencias naturales y de la salud, seleccionadas por un grupo independiente de investigadores en función de su reputación. Las publicaciones mencionadas como aportes de CTIC fueron en temas de oncología, cancerología y medicina reproductiva y se derivan de líneas de investigación que priorizan, por un lado, la investigación de transferencia en tumores primarios de tórax y, por otro, la intervención quirúrgica en el ámbito gineco-oncológico, especialmente en cánceres de ovario, cérvix y endometrio.

El director ejecutivo del CTIC, Rafael Antonio Sánchez Paris, señaló que el aporte de la institución en la investigación relacionada con patologías como el carcinoma de cérvix, el carcinoma gástrico, el cáncer de seno y el cáncer de pulmón, así como en otros tumores no ginecológicos, ha venido en aumento en la última década.

El más moderno de Latinoamérica

Inaugurado en 2022 en el norte de Bogotá, el CTIC es el centro oncológico más moderno de Latinoamérica. Se trata de una institución privada sin ánimo de lucro, financiada y donada por la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo, que contó con la consultoría internacional del reconocido estudio de arquitectura Perkins and Will de Chicago para su diseño hospitalario. Desde sus inicios, también cuenta con la colaboración científica del hospital MD Anderson.

El Centro está vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y dedicado a la atención integral e investigación del cáncer, servicios que se prestan exclusivamente dentro del área declarada zona franca especial para la Fundación. Esta condición jurídica le otorga ventajas competitivas fundamentales, como la importación de equipos y materiales médicos sin el pago de impuestos, lo que reduce costos operativos y facilita la adquisición de tecnología de punta para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer.

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