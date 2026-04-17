- El silencio de Guanumen, el polémico embajador de Chile que calla ante la ola de deportaciones de colombianos

El exestratega de Petro, cuestionado por su pasado en campaña, guarda perfil bajo mientras crecen las expulsiones de colombianos desde Chile

Colombia recibió a los primeros 19 connacionales deportados desde Chile por la administración del derechista José Antonio Kast Rist, quien prometió en campaña una dura arremetida contra la migración irregular en ese país.

El vuelo de la Fuerza Aérea chilena en el que fueron expulsados un total de 40 extranjeros, hizo escala en Bolivia y luego en Ecuador antes de aterrizar en Bogotá.

La información oficial señala que todos los deportados tenían órdenes de expulsión, bien sea por haber cometido algún delito —robos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas— o por haber entrado a Chile de manera irregular.

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30 de los expulsados tenían antecedentes relacionados con robo con violencia, tráfico de drogas, lesiones, amenazas o porte ilegal de armas, mientras que el resto fue sancionado por infracciones migratorias como ingreso irregular o falta de documentación adecuada.

Durante el primer mes del gobierno de José Antonio Kast Rist, se han concretado 156 expulsiones, la mayoría de tipo administrativo, lo que supone un aumento del 33 % respecto a las 117 realizadas en el primer mes del mandato anterior. Con el operativo más reciente, la cifra total de expulsiones alcanza 196 en tan solo un mes, de acuerdo con Migración Chile.

El gobierno de ese país informó que existen más de 44.000 personas en lista de expulsión. En los periodos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, la cifra anual de expulsados fue de 6.668 y 4.544, respectivamente, según el Servicio Nacional de Migraciones.

En Chile hay 209 mil inmigrantes colombianos, según las autoridades migratorias de esa nación, a los que el presidente Petro les ha pedido volver en reiteradas alocuciones presidenciales

¿Quién es el polémico embajador de Colombia en Chile?

Foto/ Presidencia

De momento, ni desde la embajada de Colombia en Chile ni desde la Cancillería se han escuchado pronunciamientos sobre estas deportaciones masivas que, aunque se vienen realizando sistemáticamente en los últimos tres gobiernos chilenos, parecen intensificarse en el actual.

Es una situación a la que el actual embajador Sebastián Camilo Guanumen Parra no parece encontrarle solución desde su llegada oficial en 2024, la cual no fue muy bien recibida por la opinión pública.

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Desde que se supo de su nombramiento como embajador en Chile se desataron una serie de cuestionamientos por su participación en la campaña del presidente Gustavo Petro. Guanumen fue responsable de la famosa estrategia que él mismo tildó de “correr la línea ética” en favor del entonces candidato presidencial y que, como se conoció, buscaba perjudicar la imagen del entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez, hoy alcalde de Medellín.

Guanumen no ha tenido mayor protagonismo desde su gestión en Santiago de Chile y, por el contrario, ha manejado un perfil bajo sin emitir mayores opiniones que tengan relación con su labor en ese país o por asuntos domésticos relacionados con el Gobierno Nacional.

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